Fábrica entrerriana de carrocerías resiste la apertura de importaciones con insumos nacionales y financiamiento

REDACCIÓN ELONCE
En plena pandemia nació en General Ramírez una fábrica de carrocerías ultralivianas que ya emplea a 50 trabajadores. La joven gerente comercial de la empresa contó a Elonce como lograron expandirse en todo el país con insumos nacionales y financiación para transportistas.
Industria entrerriana. La apertura de importaciones redefinió el mercado industrial y obligó a las empresas regionales a competir con nuevos desafíos. Una firma entrerriana dedicada a carrocerías ultralivianas apostó a la innovación y logró consolidarse desde la localidad de General Ramírez gracias al fuerte uso de insumos nacionales.
Candela Borget, gerente comercial de la empresa, explicó que el emprendimiento nació en 2021 "durante la búsqueda de un galpón para alquilar" en plena pandemia por coronavirus, y actualmente emplea a 50 personas. “Mi padre, Elbio Borgert, es el fundador y dueño de todo esto. Arrancó solo con Borget Carrocerías y año a año, gracias a Dios, esto fue creciendo”, relató la joven de 25 años en el programa "Moviendo el Avispero", que se emite todos los jueves por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
La firma se especializa en carrocerías ultralivianas destinadas al transporte de cargas y trabaja con clientes de distintas provincias del país, desde el norte argentino hasta Mendoza, Buenos Aires y La Pampa. “Dependemos directamente del transporte, del campo y del camionero”, sostuvo Borget.
Producción nacional y expansión
La empresaria señaló que alrededor del 90% de los materiales utilizados en la fabricación son de industria nacional y que apenas un pequeño porcentaje corresponde a componentes importados. “Siempre buscamos utilizar productos de industria nacional, desde la chapa hasta todos los materiales”, indicó.
Según explicó, la apertura de importaciones incluso generó nuevas oportunidades a partir de la llegada de camiones extranjeros financiados. “Eso nos beneficia porque abre un mercado de carrocerías nuevas muy grande”, afirmó.
Borget remarcó además que una de las claves del crecimiento fue la atención personalizada a cada cliente. “Tratamos de que el transportista se vaya conforme, con el producto como lo quiere y hasta del color que quiere”, expresó.
Ventajas de las carrocerías ultralivianas
La gerente comercial explicó que las carrocerías ultralivianas permiten reducir entre 500 y 700 kilos el peso total del camión respecto de una estructura tradicional, lo que genera una mayor rentabilidad para el transportista. “Multiplicado por todos los viajes y los años de uso, esa diferencia hace mucho más rentable el transporte”, detalló.
En cuanto al contexto económico, sostuvo que la empresa busca sostener precios competitivos y ofrecer facilidades de pago. “Trabajamos con seis o siete cheques a tasa cero, porque hoy si no hay financiación se hace muy difícil comprar una carrocería”, explicó.
Finalmente, Borget aseguró que los objetivos a futuro apuntan a sostener la calidad del producto, avanzar en tecnología y continuar creciendo en el mercado nacional. “Queremos seguir manteniendo la financiación, los clientes y avanzar en calidad y rentabilidad”, concluyó.