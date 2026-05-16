CGE y cooperativas impulsan nuevos espacios de capacitación laboral

El Consejo General de Educación firmó un convenio con Fundación LAR y La Agrícola Regional para utilizar espacios destinados a cursos y talleres de formación profesional en Entre Ríos.
El Consejo General de Educación firmó un convenio con Fundación LAR y La Agrícola Regional Cooperativa Limitada para habilitar el uso compartido de espacios físicos destinados al dictado de cursos, talleres y capacitaciones en oficios.
La iniciativa busca fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector cooperativo, promoviendo la formación profesional y la capacitación laboral como herramientas para el desarrollo territorial y la generación de nuevas oportunidades laborales en la provincia.
“Este convenio es un paso muy importante porque amplía las oportunidades de formación y reafirma el compromiso que compartimos con la educación como motor de desarrollo”, expresó el presidente del CGE, Carlos Cuenca.
Formación orientada al desarrollo regional
Los espacios cedidos serán utilizados exclusivamente para actividades educativas y comunitarias bajo la coordinación del Centro de Formación Profesional Nº 3, dependiente de la Dirección de Educación Técnico Profesional.
Desde la institución indicaron que se dará continuidad a los trayectos formativos ya vigentes y se impulsarán nuevas propuestas de capacitación orientadas a responder a las demandas laborales de la microrregión.
Las capacitaciones estarán vinculadas principalmente a perfiles agroproductivos, agroalimentarios, industriales y de servicios, sectores considerados estratégicos para el desarrollo regional.
Trabajo articulado y nuevas oportunidades
El acuerdo también contempla el desarrollo de programas de distinta duración y propuestas innovadoras destinadas a fortalecer habilidades técnicas y laborales de los participantes.
Además, se prevé la articulación con instituciones locales para favorecer la inserción laboral de quienes finalicen los trayectos formativos.
De la firma participaron autoridades educativas provinciales, entre ellas la directora de Educación Técnico Profesional, Claudia Geist; la directora departamental de escuelas de Paraná, Silvia Faure; y representantes de Fundación LAR y La Agrícola Regional, encabezados por Horacio Gross.