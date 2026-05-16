Murió atropellado tras bajar de su camioneta por una falla mecánica: el conductor se fugó

Un hombre de 41 años falleció y un joven de 19 resultó herido tras ser embestidos en la autopista Perito Moreno, en Buenos Aires. El conductor responsable escapó y es intensamente buscado.
Un hombre de 41 años murió este sábado por la mañana y un joven de 19 resultó gravemente herido tras ser atropellados sobre la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje Parque Avellaneda, mano hacia la provincia de Buenos Aires. El conductor del vehículo involucrado escapó del lugar y era buscado mediante el análisis de cámaras de seguridad.
Según informaron fuentes policiales, las víctimas viajaban junto a familiares desde la localidad bonaerense de Bavio hacia un encuentro ecuestre en Campo de Mayo. Se trasladaban en una camioneta Toyota Hilux blanca con un tráiler donde llevaban caballos y equipos de cencerros.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor detuvo la marcha sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico y descendió junto a su hijo para cambiar un neumático. En ese momento fueron embestidos por una Ford Ecosport blanca que luego se dio a la fuga.
El conductor escapó tras el impacto
Desde Autopistas Urbanas Sociedad Anónima indicaron que la camioneta acompañante tenía las balizas encendidas al momento del hecho y señalaron que el vehículo involucrado descendió posteriormente por la bajada de avenida Alberdi.
Al llegar al lugar, personal del SAME constató que el hombre mayor se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
“Lamentablemente, cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo”, expresó Alberto Crescenti en declaraciones televisivas.
El joven quedó internado
El joven de 19 años fue trasladado al Hospital Piñero con politraumatismos y permanecía internado fuera de peligro, según precisaron las autoridades médicas.
“De acuerdo a las lesiones que tiene, estaría fuera de peligro, pero la peor parte se la llevó el otro señor”, sostuvo Crescenti sobre el estado del sobreviviente.
La Policía de la Ciudad informó que la División Autopistas logró identificar el vehículo involucrado mediante cámaras de seguridad y continuaba trabajando para localizar al conductor prófugo. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Sur.