Un hombre falleció en el Acceso Norte de Paraná cuando se dirigía hacia Colonia Avellaneda

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre fue hallado sin vida en el Acceso Norte de Paraná, se confirmó a Elonce. Desde la policía, indicaron que trabajaba en la zona y se descompensó cuando caminaba hacia Colonia Avellaneda.
El hallazgo de un hombre fallecido en el Acceso Norte de Paraná movilizó este viernes por la tarde a personal policial y de emergencias en inmediaciones de una conocida empresa láctea ubicada sobre la Ruta 168.
Según se informó a Elonce, el episodio ocurrió alrededor de las 18 cuando un motociclista que transitaba en dirección hacia Colonia Avellaneda observó a una persona tendida sobre la banquina y alertó a las autoridades.
Hasta el lugar acudieron efectivos de la comisaría de Colonia Avellaneda y posteriormente una ambulancia. Los profesionales de salud constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Más tarde, la víctima fue identificada como Hugo Daniel Duarte.
Habría sufrido una descompensación
Fuentes policiales indicaron que las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría sufrido un problema cardíaco mientras caminaba por la banquina de la ruta.
Con el correr de las horas se conoció que Duarte, de 61 años y oriundo de Cerrito, trabajaba como sereno en un barrio cerrado de la zona del Acceso Norte. Según trascendió, caminaba hacia Colonia Avellaneda, donde había dejado su automóvil en un taller mecánico.
El hombre se descompensó a la vera de la ruta, frente al predio de cabañas del Sindicato de Camioneros, y falleció en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.
Familiares fueron notificados
Fuentes policiales confirmaron a Elonce que los familiares de Duarte fueron contactados e informados sobre la situación. Posteriormente, también se acercaron hasta el lugar donde ocurrió el hecho.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que continuaban trabajando para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.