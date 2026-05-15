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Choque entre motos en Paraná: tres lesionados tras un fuerte impacto en Almafuerte y 3 de Febrero

Un choque entre dos motos en la intersección de avenida Almafuerte y 3 de Febrero, en Paraná, dejó como saldo tres personas heridas. Una adolescente fue derivada al hospital.

15 de Mayo de 2026
Choque de motos.
Choque de motos. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un choque entre dos motos en la intersección de avenida Almafuerte y 3 de Febrero, en Paraná, dejó como saldo tres personas heridas. Una adolescente fue derivada al hospital.

Un choque entre dos motos ocurrido en la intersección de avenida Almafuerte y 3 de Febrero, en la ciudad de Paraná, dejó como saldo tres personas heridas. El siniestro vial provocó el corte de la avenida en sentido este mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.

 

Según los primeros datos recabados en el lugar, una de las motos circulaba por Dean Álvarez mientras que la otra habría intentado realizar un giro en U sobre Almafuerte, maniobra que habría desencadenado el impacto entre ambos vehículos.

El siniestro involucró a dos conductores jóvenes: uno de 20 años que circulaba en una motocicleta tipo Dax, acompañado por una adolescente de 14 años que fue trasladada con lesiones en una pierna, y otro de 27 años que se desplazaba en una Yamaha FZ 150.

Choque entre dos motos en Almafuerte y 3 de Febrero

Asistencia médica y primeros traslados

 

Tras el impacto, la adolescente fue derivada para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas en una de sus piernas. Los demás involucrados también fueron asistidos en el lugar y trasladados para su evaluación, aunque presentaban golpes de carácter leve.

En la escena trabajaron servicios de emergencia y personal de tránsito, que ordenaron el corte preventivo de la circulación sobre avenida Almafuerte para facilitar las tareas de asistencia y la investigación del hecho.

Temas:

choque de motos almafuerte heridos lesiones Hospital
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