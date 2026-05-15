Ya está a la venta el álbum tapa dura del Mundial 2026: cuánto cuesta

Ya salió a la venta el álbum tapa dura del Mundial 2026, una edición especial de Panini pensada para quienes buscan conservar su colección durante años. La propuesta llega en un contexto de fuerte expectativa por el inicio de la temporada de figuritas mundialistas, con un mercado que cada edición renueva el interés de coleccionistas de todas las edades. Además, la empresa anticipó que en los próximos días lanzará una versión dorada del álbum.

En cuanto a los precios, el nuevo álbum tapa dura cuesta $25.000 y puede conseguirse a través de los canales oficiales de Panini y su tienda online. La diferencia principal con la edición tradicional radica en su cubierta reforzada y en la calidad de los materiales, diseñados específicamente para resistir el uso constante durante el intercambio y pegado de figuritas. La versión clásica de tapa blanda tiene un valor de $15.000, mientras que el sobre oficial de figuritas se comercializa a $2.000.

El valor de los sobres puede variar según el punto de venta, llegando en algunos comercios a los $2.500. Cada paquete incluye siete figuritas, lo que mantiene el formato tradicional de colección que caracteriza a los álbumes mundialistas. En este escenario, la edición tapa dura se posiciona como una alternativa premium para quienes priorizan la durabilidad del producto.

Edición especial y expectativa coleccionista

Entre las novedades más destacadas aparece la incorporación de versiones especiales o “extra”, que pueden encontrarse de manera aleatoria dentro de los sobres. Estas figuritas presentan diseños distintos a las tradicionales y suelen convertirse en uno de los principales objetivos de los coleccionistas, generando un incentivo adicional para la compra y el intercambio.

La expectativa por el lanzamiento no solo se concentra en la edición principal, sino también en las variantes que Panini prepara para las próximas semanas. La versión dorada del álbum ya genera especulación entre fanáticos, que anticipan una mayor demanda en el mercado secundario y en los intercambios entre coleccionistas.