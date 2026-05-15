Realizarán en Oro Verde un festival cultural en defensa de la educación pública

Docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones sociales realizarán este sábado un festival cultural y artístico en defensa de la educación pública en Oro Verde. La actividad se desarrollará desde las 15 hasta las 21 en el polideportivo municipal y formará parte del plan de lucha impulsado por distintos sectores universitarios.

La propuesta surgió en el marco de las asambleas interfacultades e interclaustros que vienen desarrollándose en la región tras las movilizaciones universitarias realizadas en todo el país. Participarán integrantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

María Eugenia Almeida, docente de la Facultad de Trabajo Social, explicó a Elonce que el objetivo de la convocatoria es “visibilizar el conflicto que atraviesa la universidad pública y también reflejar las redes y organizaciones con las que trabajamos de manera articulada". "El festival representa una herramienta más para poner en escena la lucha que venimos sosteniendo trabajadores, estudiantes y toda la comunidad universitaria en defensa de la educación pública”, fundamentó.

Participarán bandas, feriantes y organizaciones sociales

Durante la jornada habrá recitales, actividades culturales, talleres, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. También se desarrollarán actividades vinculadas a la promoción de la lectura y una “suelta de libros” organizada junto a la Biblioteca Popular Encuentros.

Además, participarán bandas musicales, feriantes de Oro Verde y talleres impulsados por distintas facultades, entre ellos espacios de danza folklórica, narraciones y construcción de fanzines.

Realizarán en Oro Verde un festival interfacultades por la educación pública

Laura Franzot, estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNER, remarcó que el festival busca mostrar “una universidad abierta y en relación con la sociedad”, construyendo vínculos con organizaciones culturales y sociales de la comunidad.

Reclamo por financiamiento universitario

Los organizadores señalaron que la actividad también busca reclamar por la situación presupuestaria de las universidades nacionales, el financiamiento educativo y las condiciones salariales de docentes y trabajadores universitarios.

Franzot sostuvo que la reciente marcha universitaria fue “un mensaje contundente” y afirmó que “la ciencia y la educación no se tocan”. En ese sentido, destacó la participación de estudiantes, familias y trabajadores en las distintas convocatorias realizadas en defensa de la universidad pública.

Por su parte, Almeida consideró que la educación pública “es un bien social conquistado” y aseguró que la comunidad universitaria continuará impulsando actividades para sostener el reclamo.