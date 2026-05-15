Realizarán en Oro Verde un festival cultural en defensa de la educación pública

REDACCIÓN ELONCE
Docentes, estudiantes y organizaciones sociales convocaron para este sábado a un festival cultural y artístico en el polideportivo municipal de Oro Verde para visibilizar el reclamo universitario y defender la educación pública, supo Elonce.
Docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones sociales realizarán este sábado un festival cultural y artístico en defensa de la educación pública en Oro Verde. La actividad se desarrollará desde las 15 hasta las 21 en el polideportivo municipal y formará parte del plan de lucha impulsado por distintos sectores universitarios.
La propuesta surgió en el marco de las asambleas interfacultades e interclaustros que vienen desarrollándose en la región tras las movilizaciones universitarias realizadas en todo el país. Participarán integrantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
María Eugenia Almeida, docente de la Facultad de Trabajo Social, explicó a Elonce que el objetivo de la convocatoria es “visibilizar el conflicto que atraviesa la universidad pública y también reflejar las redes y organizaciones con las que trabajamos de manera articulada". "El festival representa una herramienta más para poner en escena la lucha que venimos sosteniendo trabajadores, estudiantes y toda la comunidad universitaria en defensa de la educación pública”, fundamentó.
Participarán bandas, feriantes y organizaciones sociales
Durante la jornada habrá recitales, actividades culturales, talleres, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas. También se desarrollarán actividades vinculadas a la promoción de la lectura y una “suelta de libros” organizada junto a la Biblioteca Popular Encuentros.
Además, participarán bandas musicales, feriantes de Oro Verde y talleres impulsados por distintas facultades, entre ellos espacios de danza folklórica, narraciones y construcción de fanzines.
Laura Franzot, estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNER, remarcó que el festival busca mostrar “una universidad abierta y en relación con la sociedad”, construyendo vínculos con organizaciones culturales y sociales de la comunidad.
Reclamo por financiamiento universitario
Los organizadores señalaron que la actividad también busca reclamar por la situación presupuestaria de las universidades nacionales, el financiamiento educativo y las condiciones salariales de docentes y trabajadores universitarios.
Franzot sostuvo que la reciente marcha universitaria fue “un mensaje contundente” y afirmó que “la ciencia y la educación no se tocan”. En ese sentido, destacó la participación de estudiantes, familias y trabajadores en las distintas convocatorias realizadas en defensa de la universidad pública.
Por su parte, Almeida consideró que la educación pública “es un bien social conquistado” y aseguró que la comunidad universitaria continuará impulsando actividades para sostener el reclamo.