Hallaron 18 kilos de cocaína ocultos en un camión que transitaba por el tramo misionero de Ruta 12

Gendarmes detectaron un bolso con 21 paquetes de cocaína durante un control vial en Misiones. El cargamento tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Secuestraron más de 18 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un camión cargado con tirantes de madera sobre la Ruta Nacional 12, en la provincia de Misiones. Dos hombres quedaron detenidos como resultado del procedimiento de la Gendarmería Nacional Argentina.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.328, donde efectivos de la Sección Seguridad Vial “El Arco”, dependiente del Escuadrón 50 Posadas, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales que había partido desde la localidad de Montecarlo y tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la inspección, los uniformados levantaron la lona que cubría el cargamento de madera y detectaron un bolso azul oculto entre los tirantes. Ante las sospechas, intervino el perro detector de narcóticos “Gringo”, que reaccionó marcando la posible presencia de estupefacientes.
Hallaron 21 paquetes de cocaína
Con la presencia de testigos, los gendarmes abrieron el bolso y encontraron 21 bolsas transparentes que contenían una sustancia blancuzca. Posteriormente, se realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína.
Según informaron fuentes oficiales, el peso total de la droga secuestrada alcanzó los 18 kilos con 90 gramos.
Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, que ordenó la detención del conductor y de su acompañante.
Secuestraron el camión y teléfonos celulares
Además de la droga, la Justicia dispuso el secuestro del transporte de cargas utilizado para el traslado y de dos teléfonos celulares que estaban en poder de los detenidos.
La investigación buscará determinar el origen de la sustancia y establecer si existían otras personas vinculadas a la maniobra de narcotráfico.
El procedimiento se enmarca en los controles preventivos que realiza Gendarmería Nacional sobre rutas estratégicas del nordeste argentino para detectar el traslado de estupefacientes y otros delitos federales.