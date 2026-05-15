Crimen de Cassette: el presunto autor sigue detenido y secuestraron dos armas de fuego

Un hombre de 58 años, identificado como José Oscar Cassette, fue asesinado en la zona de Colonia San Lorenzo, en el departamento Federal, y por el hecho quedó detenido su sobrino, de 32 años, quien se presentó voluntariamente ante la Policía acompañado de su abogado defensor. El caso es investigado por la Justicia y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas precisas de la muerte.

El jefe departamental de Policía de Federal, Marcelo Della Giustina, brindó detalles sobre el avance de la investigación y confirmó que el hecho ocurrió pasadas las 18, cuando “se tomó conocimiento a través de un llamado telefónico de que había una víctima de un hecho de sangre en la entrada a la colonia San Lorenzo”.

Según relató el comisario, al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia del cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad. Minutos después, un familiar de la víctima se presentó en la Jefatura Departamental “como posible autor y quedó inmediatamente detenido”.

Allanamiento y secuestro de armas

En el marco de la investigación, que está en pleno proceso, durante la noche se realizaron distintas medidas judiciales ordenadas por la fiscal de la causa, entre ellas un allanamiento en la vivienda del detenido. “Se realizó el secuestro de un vehículo tipo pick-up, posiblemente involucrado en el hecho”, señaló el jefe policial.

Además, en la escena del crimen se secuestraron dos armas de fuego que serán sometidas a pericias para determinar cuál sería la utilizada en el homicidio.

Respecto de las lesiones que presentaba el cuerpo, Della Giustina sostuvo que “prima facie presenta lesiones”, aunque aclaró que será el informe forense el que establecerá el tipo de heridas y qué provocó la muerte.

Asimismo, dijo que “estamos tratando de buscar testigos y material de prueba para aportar a la causa”.

El sobrino de Cassette permanece detenido a disposición de la justicia y hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a la discusión que habrían mantenido y que terminó de la peor manera.

Un apellido ligado a un antecedente criminal

Este nuevo homicidio volvió a poner en escena el apellido Cassette, recordado en Entre Ríos por un violento crimen ocurrido en Paraná en 2012. El 13 de junio de 2016, José Oscar Cassette fue condenado en juicio abreviado a ocho años de prisión por el homicidio del agente penitenciario Juan Francisco Lazaga.

El hecho había ocurrido el 9 de marzo de 2012 sobre avenida Almafuerte, a pocos metros de Cinco Esquinas. Según la investigación judicial, Lazaga circulaba en motocicleta junto a su esposa cuando protagonizó una discusión de tránsito con los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo al expediente, tras varios intercambios de insultos y maniobras agresivas, los hombres descendieron del vehículo armados con cuchillos de importantes dimensiones. Lazaga sufrió heridas mortales en el pecho, abdomen y tórax. Los atacantes escaparon del lugar en medio del tránsito vehicular hasta ser posteriormente identificados y detenidos.

Cassette recibió una condena de ocho años de prisión por homicidio simple y fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú. En tanto, Miguel Ángel Medina fue sentenciado a un año de prisión condicional por encubrimiento agravado en grado de tentativa.

El crimen del agente penitenciario generó una fuerte repercusión pública en Paraná debido a la violencia del ataque y a las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. La viuda de Lazaga había declarado durante la investigación que la agresión se desencadenó luego de una discusión por maniobras de tránsito.