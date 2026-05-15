Recolectarán medicamentos vencidos en centros de salud y plazas de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos realizarán el miércoles 20 de mayo una campaña para recolectar medicamentos vencidos domiciliarios y evitar contaminación ambiental. Los puntos donde se recibirán los remedios.
La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos llevarán adelante el próximo miércoles 20 de mayo una nueva campaña de recolección de medicamentos vencidos domiciliarios. La iniciativa busca promover una correcta disposición final de estos residuos y prevenir riesgos sanitarios y ambientales.
La secretaria municipal de Salud, Claudia Enrique, explicó a Elonce que será la primera campaña del año y la cuarta desarrollada durante la actual gestión. “Son medicamentos domésticos, domiciliarios. Esta campaña no es para clínicas ni consultorios, sino para todos los ciudadanos de Paraná que tengan medicamentos vencidos”, aclaró.
La funcionaria remarcó además la importancia de revisar botiquines y heladeras para detectar productos vencidos acumulados en los hogares.
Dónde se recibirán los medicamentos
La campaña se desarrollará entre las 9.30 y las 12 en distintos puntos de la ciudad. Los medicamentos podrán entregarse en los centros municipales de salud Illia, La Milagrosa, Papa Francisco, La Toma, San Martín y Padre Kentenich. También habrá puestos en la peatonal San Martín, frente a la sede del Instituto del Seguro, y en plaza San Miguel.
Se recibirán comprimidos, cápsulas, jarabes, cremas y óvulos. En cambio, no se aceptarán elementos cortopunzantes como agujas, jeringas, bisturíes o vidrios.
Desde el Colegio de Farmacéuticos, la coordinadora de Asuntos Profesionales, Roxana Firenstein, destacó a Elonce que los medicamentos vencidos son considerados residuos peligrosos y advirtió sobre los riesgos de desecharlos incorrectamente.
Riesgos ambientales y sanitarios
Firenstein explicó que arrojar medicamentos a la basura, al inodoro o quemarlos genera contaminación ambiental y riesgos para la salud pública. “Se han encontrado trazas de medicamentos en los peces y eso altera el ecosistema”, señaló.
Además, indicó que la disposición final estará a cargo de empresas especializadas, mediante hornos pirolíticos destinados a la destrucción segura de residuos farmacéuticos.
Finalmente, las organizadoras remarcaron que estas campañas también apuntan a desalentar la automedicación y fomentar prácticas responsables en los hogares.