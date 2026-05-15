Marcos Senesi se despidió de su club en Inglaterra y ya tiene ofertas en Europa

El nombre de Marcos Senesi comenzó a ocupar un lugar importante en el mercado de pases europeo después de que el defensor entrerriano confirmara que dejará el Bournemouth una vez finalizada la temporada en Inglaterra. La noticia fue comunicada por el propio futbolista a través de un mensaje de despedida publicado en redes sociales.

El marcador central, que llegó al club británico en 2022 tras su paso por el Feyenoord de Países Bajos, se consolidó rápidamente como una pieza importante dentro del equipo inglés. Durante las últimas campañas tuvo continuidad en la Premier League y participó de uno de los períodos más destacados de la institución.

“Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los hinchas en este tiempo. El Bournemouth siempre será un lugar especial para mí”, expresó Marcos Senesi en su despedida.

El recorrido del defensor en Inglaterra

Durante su etapa en Bournemouth, el zaguero argentino disputó 126 partidos oficiales y convirtió seis goles. Además, formó parte de campañas que permitieron al equipo mantenerse competitivo en la máxima categoría del fútbol inglés y pelear esta temporada por puestos de clasificación a competencias internacionales.

El club inglés anunció que realizará un homenaje para el defensor el próximo martes, cuando reciba al Manchester City en el Vitality Stadium. Será el último partido de local de Senesi con la camiseta de los Cherries.

Senesi sueña con ir al Mundial con la Selección.

La salida del futbolista abre ahora distintos interrogantes sobre cuál será su próximo destino. A partir de julio quedará en condición de agente libre y podrá negociar formalmente con otras instituciones fuera del Reino Unido.

Interés de clubes y mirada en la Selección

En las últimas semanas, distintos medios europeos vincularon a Marcos Senesi con clubes importantes de la Premier League. Entre las instituciones mencionadas aparecen Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United y Liverpool, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.

Mientras define su futuro deportivo, el defensor también mantiene la expectativa de seguir formando parte del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección argentina. Senesi integró recientes convocatorias del seleccionado nacional y fue incluido en la prelista ampliada de 55 futbolistas presentada ante FIFA.

El exjugador de San Lorenzo buscará mantenerse en competencia al máximo nivel europeo con el objetivo de seguir siendo considerado dentro del plantel argentino en la previa de la próxima Copa del Mundo.