River buscará renovar a Santiago Beltrán con cláusula de 100 millones de euros

River apunta a extender el contrato de Santiago Beltrán hasta 2029 y blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.
River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula de 100 millones de euros. La dirigencia del Millonario se reunirá la próxima semana con Gustavo Goñi y Matías Aldao, los nuevos representantes del arquero de 21 años, con la intención de ampliar su vínculo hasta diciembre del 2029 y mejorar su salario.
El arquero se convirtió en titular por casualidades del fútbol: las lesiones simultáneas de Franco Armani y Ezequiel Centurión obligaron al club a apurarlo para el Torneo Apertura. Pese a su juventud, Beltrán mostró una templanza destacable y actuaciones claves en uno de los arcos más exigentes del país. Su rendimiento lo transformó en figura de un River que, durante gran parte del 2026, tuvo un presente irregular ante los hinchas.
Con 13 vallas invictas en 23 partidos y siendo héroe en la épica victoria ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura, Beltrán también captó la atención de Lionel Scaloni para la prelista de la Copa del Mundo, además de despertar interés en clubes europeos por su presente y proyección.
Nueva representación y negociación en marcha
Hasta hace un mes, Beltrán no contaba con representación profesional. Ante la creciente importancia del arquero, desde River le sugirieron buscar agentes. El pasado 28 de abril, firmó contrato con Universal Twenty Two, representado por Gustavo Goñi y Matías Aldao, quienes serán los encargados de llevar adelante las negociaciones con la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.
El objetivo del club no solo es extender su contrato hasta 2029, sino también blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Esta cifra, aunque simbólica, busca elevar su valor de mercado ante posibles ofertas en la próxima ventana de transferencias, replicando la estrategia que River ha implementado desde el año pasado con jóvenes promesas del plantel.
River también planea mejorar su salario para acompañar la extensión, consolidando a Beltrán como un pilar del arco a mediano y largo plazo. La renovación refleja la apuesta del club por sus juveniles y por proteger a jugadores con proyección internacional, asegurando que no se marchen sin la valorización que el club considera justa.
Un arquero que se ganó su lugar
La irrupción de Beltrán en la Primera fue rápida, pero efectiva. Su desempeño le permitió pasar de ser el tercer arquero de Reserva a titular indiscutido, demostrando madurez y seguridad en situaciones de alta presión. La dirigencia, consciente de su potencial, busca asegurarse de que el arquero siga creciendo en el club sin interrupciones.
El interés europeo sobre Beltrán es real y la cláusula de 100 millones de euros funcionará como un blindaje preventivo ante posibles ofertas, asegurando que cualquier negociación futura sea favorable para River. La renovación será también un mensaje a otros jóvenes talentos del club: el Millonario protege y valora a sus jugadores con proyección internacional, informó TyC Sports.
Con estas acciones, River ratifica su estrategia de consolidar juveniles y mantener la competitividad del plantel, mientras que Santiago Beltrán continúa demostrando que está preparado para asumir la titularidad y convertirse en un arquero de referencia en el fútbol argentino y más allá.