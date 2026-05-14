Vóley solidario: Paraná recibirá una charla y un partido exhibición con figuras de la Selección Argentina

El Club Sionista de Paraná se prepara para vivir una jornada histórica con una propuesta de vóley solidario que reunirá a destacados jugadores de la Selección Argentina. La iniciativa incluirá una charla abierta al público y un partido exhibición con la participación de Luciano De Cecco, histórico armador del combinado nacional, y Luciano Vicentín, jugador paranaense que actualmente integra el seleccionado argentino.

La actividad fue presentada a Elonce por Pipi Vesco, entrenador de la primera división del Club Sionista, quien destacó la importancia deportiva y social del evento. “Muchas gracias a ustedes por venir a darle difusión a este evento de gran calidad para la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe”, expresó.

El objetivo principal será recaudar fondos para concretar una mejora clave en la infraestructura de la institución. “El fin es buscar plata para poder cambiar el piso deportivo, que necesitamos cambiarlo. Tenemos la posibilidad de conseguir a dos jugadores de nivel internacional, uno de la ciudad de Paraná, como es Luciano Vicentín, que vengan a ayudarnos a dar una charla y un partido de exhibición”, explicó el entrenador.

Una propuesta abierta para deportistas y público en general

Según detalló Vesco, la actividad está pensada no solo para jugadores y entrenadores de vóley, sino también para todas aquellas personas interesadas en conocer las experiencias de deportistas de elite. “Va a ser abierta para todo el mundo. Pueden venir entrenadores, jugadores y público en general para escucharlos hablar. Creo que saber de su vida y del deporte va a ser muy interesante”, sostuvo.

La charla estará enfocada en el recorrido profesional y humano de ambos deportistas. “Ellos hablarán de lo que cuesta llegar a ser nivel internacional, de lo que hay que hacer para poder ser un jugador de elite y de las cosas que les van pasando en la vida. También habrá cuestiones del juego del vóley para que los entrenadores y los chicos puedan sacar información que les venga bien”, agregó.

El evento se realizará el sábado 30 de mayo en las instalaciones del Club Sionista. La charla comenzará a las 10, mientras que el partido exhibición se disputará desde las 18. En el encuentro deportivo se enfrentarán “los amigos de Luciano De Cecco contra los amigos de Luciano Vicentín”, y además habrá invitados especiales que se sumarán a la jornada.

Entradas, valores y apoyo de empresas

Desde la organización confirmaron que las entradas ya se encuentran disponibles. El valor para asistir a la charla será de 20 mil pesos, mientras que el ingreso al partido exhibición costará 15 mil pesos. Aquellas personas que deseen participar de ambas actividades podrán adquirir un pase general por 25 mil pesos.

“Las entradas ya están a la venta por Platea Vip y también va a haber entradas disponibles cuando se haga el evento aquí en el club”, indicó.

El entrenador también reveló cómo nació la posibilidad de contar con dos referentes de la Selección Argentina en Paraná. “Tengo una relación muy grande con Luciano De Cecco. Le propuse esta situación y no dudó, dijo que sí. Yo sabía que iba a estar en Argentina porque están entrenando para la VNL”, comentó.

Voley de Selección en Paraná: Llegan De Cecco y Vicentín

En relación con Luciano Vicentín, destacó el valor simbólico de su presencia para los jóvenes deportistas entrerrianos. “Ni bien le dijimos, dijo que sí enseguida. Creo que también es una oportunidad para reconocerlo, sobre todo porque es jugador de Paraná y nos representa en la Selección Argentina. Es algo muy notable para que todos los deportistas entrerrianos vean que se puede llegar ahí”, remarcó.

Convocatoria a sponsors para acompañar el evento

Finalmente, desde el Club Sionista extendieron la invitación a empresas e instituciones interesadas en acompañar la propuesta. “Todas las empresas que quieran apoyarnos y quieran estar en el evento sponsoreando, que nos manden un mensaje y les hacemos llegar las diferentes propuestas que tenemos”, concluyó.