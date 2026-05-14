Cavani ya entrena normalmente con el plantel de Boca y podría ser titular ante Cruzeiro

En Boca comenzaron a seguir de cerca la evolución física de Edinson Cavani después de que el delantero uruguayo volviera a entrenarse junto al resto del plantel. El atacante atraviesa una semana clave pensando en el partido frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores y no descartan que pueda reaparecer el próximo martes.

La vuelta del delantero llega en un momento sensible para el equipo tras la baja de Adam Bareiro, quien se había convertido en una pieza importante dentro del ataque. Ante ese escenario, la posibilidad de recuperar a Cavani aparece como una alternativa que el cuerpo técnico analiza con atención.

El atacante de 39 años dejó atrás una extensa recuperación vinculada a la hernia de disco que lo afectó desde finales de 2025 y que prácticamente no le permitió tener continuidad durante esta temporada.

La situación física de Cavani

En lo que va del año, Cavani apenas pudo disputar dos encuentros con la camiseta de Boca y no integra una convocatoria desde el pasado 20 de febrero. Durante los últimos meses realizó distintos tratamientos y trabajos específicos para intentar recuperarse completamente.

Según trascendió desde el entorno del club, la intención del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda es no acelerar los tiempos de recuperación para evitar una recaída física que vuelva a dejarlo afuera durante varias semanas.

La decisión final dependerá de cómo responda el delantero en las próximas prácticas. Si logra entrenarse con normalidad y participa de los trabajos futbolísticos, podría formar parte de la lista de concentrados para el compromiso copero frente al conjunto brasileño.

La baja de Bareiro y las variantes ofensivas

La ausencia de Adam Bareiro obligó al cuerpo técnico a buscar nuevas alternativas en ataque. Una de las opciones que aparece es Milton Giménez, quien tuvo participación en los últimos partidos y mantiene una buena racha goleadora.

Sin embargo, dentro del análisis futbolístico entienden que el equipo necesita mayor peso ofensivo y experiencia para un cruce de eliminación directa como el que tendrá ante Cruzeiro.

Otra de las variantes que maneja el entrenador es Exequiel Zeballos, aunque ese movimiento implicaría modificar también la posición de Miguel Merentiel dentro del frente de ataque.

También volvió Palacios

En paralelo a la recuperación de Cavani, otro futbolista que volvió a trabajar junto al grupo es Carlos Palacios. El chileno atraviesa una situación distinta debido a que durante su ausencia aparecieron nuevas opciones ofensivas dentro del plantel.

Desde su lesión, Tomás Aranda logró consolidarse dentro del equipo titular y Alan Velasco también volvió a tener protagonismo en la consideración del cuerpo técnico.