Niños conocieron cómo se elabora el pan en una panadería social de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de una escuela visitaron la Panadería Social San José, donde aprendieron sobre el proceso de elaboración del pan y el trabajo de reinserción social que impulsa la parroquia del barrio La Floresta, acompañó Elonce.
La Panadería Social San José, ubicada en barrio La Floresta de Paraná, recibió este jueves a alumnos de una institución educativa que participaron de una visita guiada para conocer el proceso de elaboración del pan y el funcionamiento del emprendimiento comunitario impulsado por la Parroquia Guadalupe.
Durante la recorrida, los chicos observaron las distintas etapas de producción y aprendieron sobre el uso de las máquinas empleadas en la panadería, como la amasadora, la sobadora y la trinchadora. “Es muy linda experiencia para mí y creo que también para ellos”, expresó Eduardo Bustos, uno de los trabajadores del lugar.
Los estudiantes participaron activamente de la actividad y respondieron las preguntas realizadas sobre el proceso productivo. Incluso recordaron el nombre de algunas de las máquinas utilizadas en la elaboración del pan.
Un espacio de inclusión y aprendizaje
Desde la panadería social explicaron a Elonce que la iniciativa busca fortalecer el vínculo con las escuelas a las que diariamente entregan productos panificados. “Surgió esta idea de poder realizar visitas guiadas para los chicos”, comentó Luis Walde, uno de los responsables del emprendimiento.
Además, destacó el trabajo de inclusión social que se desarrolla en el espacio. “Estamos trabajando con chicos que se han recuperado de las adicciones, y esto representa una reinserción muy positiva”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que varios de los trabajadores hoy cumplen tareas de producción y también participan en las actividades educativas junto a los estudiantes que visitan el establecimiento.
Horarios y precios accesibles
La Panadería Social San José funciona en calle República de Siria 486, en barrio La Floresta, y abre de lunes a sábado de 6 a 12 y de 17 a 19, mientras que los domingos atiende de 8 a 12.
Según indicaron desde el emprendimiento, el kilo de pan y galleta se comercializa a 2.500 pesos, mientras que las facturas cuestan aproximadamente 800 pesos cada una. También ofrecen bizcochos, alfajores de maicena, pastafrolas y otros productos elaborados.
Los interesados pueden realizar pedidos y consultar a través de las redes sociales de la panadería, donde además publican novedades y promociones.