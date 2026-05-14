Promueven la seguridad vial con los talleres de Movilidad Ciudadana

Este miércoles fue el tercer encuentro de Movilidad Ciudadana, esta vez con alumnos de 4º, 5º y 6º grado de la escuela Escuela Primaria Nº 185 “Coronel Álvarez Condarco”.
La Municipalidad de Paraná promueve la seguridad vial con los talleres de Movilidad Ciudadana. La tercera jornada fue para alumnos de la escuela Primaria Nº 185 Álvarez Condarco.
La propuesta se enmarca en el programa Paraná Haciendo Comunidad, que propone abordar de manera participativa contenidos relacionados con la seguridad vial, el respeto por las normas y el cuidado del entorno. Autoridades del establecimiento educativo destacaron la actividad.
Los talleres buscan contribuir en la formación de niños y niñas como ciudadanos responsables, capaces de desenvolverse de manera segura en la vía pública promoviendo el respeto por las normas de tránsito, la convivencia y cuidado del espacio público, promoviendo una ciudadanía más consciente y comprometida.
“La finalidad es que los chicos empiecen a movilizarse por la vía pública, entendiendo que son muchos los usuarios que circulan y todos debemos respetarnos para tener una convivencia segura en el tránsito”, destacó Solange Pohl, subsecretaría de Desarrollo Humano. “Incorporamos conceptos de movilidad sustentable, como el uso de bicicletas y del transporte público como medio de movilidad para cuidar nuestro ambiente”, agregó.
Los primeros encuentros tuvieron lugar en la Escuela Primaria Nº 21 “Juan Benjamín Terán” y en la escuela Privada N° 5 “Virgen de la Medalla Milagrosa”.
Mónica Eberle, directora de la Escuela Álvarez Condarco, valoró el sentido de la propuesta: "Es más que importante que sepan manejarse en la vía pública. Nos complace que la Municipalidad impulse estas propuestas para seguir con las instrucciones que además le damos desde la escuela".