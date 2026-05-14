Cómo queda el cronograma de pagos de ANSES con el próximo feriado de mayo  

Sigue el calendario de pagos de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 y aplicó cambios en algunas fechas por el feriado que queda este mes: el lunes 25 de Mayo.

El organismo también oficializó un aumento del 3,38% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, ajuste que surge de la fórmula de movilidad vigente basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El nuevo incremento impacta sobre distintas prestaciones sociales y previsionales. Los haberes actualizados alcanzan tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.

El esquema de movilidad mensual toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. El Decreto 274/24 estableció ese mecanismo de actualización automática para las prestaciones administradas por ANSES. El organismo previsional también ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos mínimos. Ese adicional se suma al haber mensual y modifica el monto final que cobran determinados sectores.

Calendario de pagos ANSES

ANSES difundió las fechas de pago para la Asignación Universal por Hijo durante mayo. El cronograma mantiene la organización habitual según terminación de DNI.

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilados y pensionados

El calendario de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo también tendrá modificaciones vinculadas a los feriados de mayo. Las fechas de cobro para ese grupo quedaron definidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

La Asignación Universal por Embarazo mantendrá las mismas fechas establecidas para AUH: Los pagos comenzarán el 11 de mayo y finalizarán el 22 según terminación de documento.

Monto de las prestaciones de ANSES en mayo

ANSES fijó la jubilación mínima de mayo en $393.174,10. El bono extraordinario eleva el ingreso total hasta $463.174,10 para quienes cobran el haber más bajo del sistema previsional.

El organismo previsional informó que las jubilaciones y pensiones inferiores a $463.174,10 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto total.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó establecida en $314.539,28. El refuerzo extraordinario lleva el total a $384.539,28; las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez pasaron a $275.221,87. El adicional extraordinario eleva ese ingreso a $345.221,87; la prestación destinada a madres de siete hijos alcanzó los $393.174,10. El bono complementario lleva el monto final a $463.174,10 y las asignaciones familiares y universales también recibieron el ajuste del 3,38%. ANSES actualizó cada categoría según el esquema de movilidad mensual.

La Asignación Universal por Hijo quedó fijada en $141.286 por cada menor y la AUH por discapacidad pasó a $460.045. La Asignación Familiar por Hijo alcanzó los $70.651 para el primer rango de ingresos y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad subió a $230.032.

El organismo previsional mantiene la retención del 20% sobre la AUH hasta la presentación de la Libreta. Ese documento acredita controles sanitarios y asistencia escolar de los menores incluidos en la prestación. La Tarjeta Alimentar continuará con los mismos valores vigentes desde mayo de 2024. El Ministerio de Capital Humano confirmó que el beneficio no tendrá modificaciones durante este mes.

Los montos de la prestación alimentaria varían según la cantidad de hijos a cargo:

- un hijo: $72.250

- dos hijos: $113.299

- tres o más hijos: $149.425

El beneficio alcanza a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos. El sistema acredita el pago de manera automática junto con la prestación principal.