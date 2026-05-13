Desbarataron una banda narco que trasladaba cocaína oculta en camiones

El operativo “Cascote Blanco” permitió desarticular una organización narco que trasladaba cocaína desde Salta hacia Córdoba escondida en camiones de carga.
La Policía Federal Argentina desmanteló una organización narco dedicada al transporte de cocaína desde el norte argentino hacia Córdoba mediante un sofisticado sistema de ocultamiento entre materiales de construcción. El procedimiento, denominado “Cascote Blanco”, culminó con tres detenidos y el secuestro de casi 158 kilos de cocaína, además de marihuana, armas, vehículos y grandes sumas de dinero en efectivo.
La investigación se inició el 18 de septiembre del año pasado luego de que un integrante arrepentido de la propia banda aportara información clave a los investigadores. Según reveló la denuncia, uno de los choferes de la organización realizaba frecuentes traslados de droga desde San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, hacia distintos puntos de Córdoba, utilizando camiones cargados aparentemente con piedras y cascotes.
A partir de esos datos, la causa quedó bajo la órbita de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, junto a la Secretaría N°1, encabezada por Melanie Bauer. Uno de los elementos fundamentales para avanzar en el expediente fue el número telefónico del conductor señalado por el denunciante.
El operativo sobre la Ruta Nacional 34
Con autorización judicial, los investigadores comenzaron una serie de intervenciones telefónicas y análisis de comunicaciones que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización criminal. Las escuchas revelaron que la banda utilizaba una camioneta como “puntero”, encargada de circular delante del camión cargado con droga para advertir posibles controles policiales o movimientos sospechosos sobre las rutas.
Tras detectar la preparación de un nuevo viaje desde Orán hacia Córdoba, agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA desplegaron un operativo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la intersección con avenida Güemes, en la localidad salteña de Pichanal.
En primer lugar, los efectivos interceptaron la camioneta utilizada como apoyo logístico. Minutos más tarde detuvieron el camión sospechoso que circulaba detrás. Durante la inspección del vehículo, los detectives notaron irregularidades en varios tornillos de la batea, que presentaban signos evidentes de haber sido removidos recientemente.
Cocaína oculta y millonario secuestro
Al desmontar parte de la estructura, los investigadores hallaron un compartimiento oculto en el interior del camión. Allí encontraron 150 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína, envueltos en nylon amarillo y marcados con el símbolo de un delfín, una modalidad frecuentemente utilizada para identificar cargamentos narco. El peso total de la droga secuestrada fue de 157,90 kilos.
Luego del hallazgo, la jueza Arroyo Salgado ordenó el traslado del procedimiento a dependencias de la División Antidrogas San Pedro de Jujuy para continuar con las pericias y ampliar la investigación. Posteriormente, se realizaron cinco allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la localidad jujeña de Yuto y en la ciudad de Córdoba.
Durante esos procedimientos, los efectivos detuvieron a la esposa de uno de los choferes involucrados y secuestraron 73 panes de marihuana con un peso aproximado de 37 kilos, otros siete kilos de cogollos de cannabis, plantas de marihuana, armas de fuego de distintos calibres, municiones, más de 3 millones de pesos y 11.500 dólares en efectivo.
Vehículos, tecnología y causa abierta
Además de las drogas y armas, el operativo permitió decomisar dos camiones, un acoplado, una camioneta, automóviles, motocicletas, un tractor y varios tráileres utilizados presuntamente para las maniobras logísticas de la organización criminal. También se incautaron teléfonos celulares, tablets y balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento de estupefacientes.
El procedimiento estuvo coordinado por la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina y contó con la participación de las divisiones antidrogas de San Pedro de Jujuy, San Ramón de la Nueva Orán y Córdoba, publicó Infobae.
Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y permanecen a disposición del Juzgado Federal N°1 de San Isidro. Fuentes judiciales indicaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni otros allanamientos vinculados a la estructura narco desarticulada en el marco del operativo “Cascote Blanco”.