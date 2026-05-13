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River ya le gana 1-0 a Gimnasia y acaricia las semifinales del Torneo Apertura

River y Gimnasia y Esgrima La Plata definen al último semifinalista del Torneo Apertura 2026, tras las clasificaciones de Belgrano, Rosario Central y Argentinos Juniors.

13 de Mayo de 2026
River quiere acercarse a un nuevo título local.
River quiere acercarse a un nuevo título local. Foto: La Nación.

River y Gimnasia y Esgrima La Plata definen al último semifinalista del Torneo Apertura 2026, tras las clasificaciones de Belgrano, Rosario Central y Argentinos Juniors.

River quiere seguir de racha positiva luego de los positivos resultados de la semana anterior ante Carabobo, por la Copa Sudamericana, y ante San Lorenzo, por el Torneo Apertura. Este miércoles por la noche enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, desde las 21:45 horas, en el marco de los cuartos de final del torneo doméstico.

 

Seguí las incidencias del partido

 

47 minutos: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

43 minutos: Nicolás Barros Schelotto es amonestado

Tras una fuerte infracción por llegar a destiempo, el árbitro Rey Hilfer no dudó y le mostró la amarilla.

 

40 minutos: amarilla para Ignacio Miramón

Matías Viña salió con un caño y el mediocampista de Gimnasia lo cortó con un golpe con su brazo.

 

38 minutos: milagro en el área de Gimnasia

Augusto Max la sacó justo cuando Driussi se disponía a definir, tras otra buena acción individual de Colidio.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

31 minutos: Acuña sale reemplazado por lesión y Nacho Fernández tuvo un acalorado cruce con Coudet

El Huevo sintió una molestia física y tuvo que cederle su lugar a Matías Viña. Segundos antes, el capitán de Gimnasia discutió con el DT de River Plate.

 

26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Facundo Colidio hizo una gran jugada por izquierda y asistió a Sebastián Driussi, quien se la acomodó para la zurda y de sobre pique fusiló a Nelson Insfrán.

 

 

23 minutos: Fabricio Bustos es el primer amonestado del partido

Tras una barrida desde atrás sobre Nacho Fernández, el lateral de River Plate recibe la tarjeta amarilla.

 

21 minutos: se salvó Gimnasia

Tras un centro preciso de Tomás Galván al punto penal, Martínez Quarta ganó de cabeza y Nelson Insfrán responde. La jugada fue invalidada por offside.

 

9 minutos: gran atajada de Santiago Beltrán

Miramón recuperó una pelota en salida de River y asistió a Marcelo Torres, quien ingresó al área y remató cruzado. Gran reacción del arquero millonario para despejar al córner.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

 

7 minutos: remate de Fausto Vera

El mediocampista de River Plate recibió en la puerta del área luego de una buena jugada colectiva del equipo y atento estuvo para contener en dos tiempos Nelson Insfrán.

 

5 minutos: River Plate monopoliza la pelota

La tenencia del balón es absolutamente del conjunto local, mientras que Gimnasia espera y busca contragolpear con pelotazos profundos para Agustín Auzmendi.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Chacho Coudet.

 

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Temas:

River Gimnasia y Esgrima La Plata Torneo Apertura
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