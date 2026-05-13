River ya le gana 1-0 a Gimnasia y acaricia las semifinales del Torneo Apertura

River y Gimnasia y Esgrima La Plata definen al último semifinalista del Torneo Apertura 2026, tras las clasificaciones de Belgrano, Rosario Central y Argentinos Juniors.
River quiere seguir de racha positiva luego de los positivos resultados de la semana anterior ante Carabobo, por la Copa Sudamericana, y ante San Lorenzo, por el Torneo Apertura. Este miércoles por la noche enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, desde las 21:45 horas, en el marco de los cuartos de final del torneo doméstico.
Seguí las incidencias del partido
47 minutos: ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 minutos: Nicolás Barros Schelotto es amonestado
Tras una fuerte infracción por llegar a destiempo, el árbitro Rey Hilfer no dudó y le mostró la amarilla.
40 minutos: amarilla para Ignacio Miramón
Matías Viña salió con un caño y el mediocampista de Gimnasia lo cortó con un golpe con su brazo.
38 minutos: milagro en el área de Gimnasia
Augusto Max la sacó justo cuando Driussi se disponía a definir, tras otra buena acción individual de Colidio.
31 minutos: Acuña sale reemplazado por lesión y Nacho Fernández tuvo un acalorado cruce con Coudet
El Huevo sintió una molestia física y tuvo que cederle su lugar a Matías Viña. Segundos antes, el capitán de Gimnasia discutió con el DT de River Plate.
26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Facundo Colidio hizo una gran jugada por izquierda y asistió a Sebastián Driussi, quien se la acomodó para la zurda y de sobre pique fusiló a Nelson Insfrán.
PASE LARGO DE ACUÑA, GRAN JUGADA DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI: así llegó el 1-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por los cuartos del #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/woeQYb48es— SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026
23 minutos: Fabricio Bustos es el primer amonestado del partido
Tras una barrida desde atrás sobre Nacho Fernández, el lateral de River Plate recibe la tarjeta amarilla.
21 minutos: se salvó Gimnasia
Tras un centro preciso de Tomás Galván al punto penal, Martínez Quarta ganó de cabeza y Nelson Insfrán responde. La jugada fue invalidada por offside.
9 minutos: gran atajada de Santiago Beltrán
Miramón recuperó una pelota en salida de River y asistió a Marcelo Torres, quien ingresó al área y remató cruzado. Gran reacción del arquero millonario para despejar al córner.
7 minutos: remate de Fausto Vera
El mediocampista de River Plate recibió en la puerta del área luego de una buena jugada colectiva del equipo y atento estuvo para contener en dos tiempos Nelson Insfrán.
5 minutos: River Plate monopoliza la pelota
La tenencia del balón es absolutamente del conjunto local, mientras que Gimnasia espera y busca contragolpear con pelotazos profundos para Agustín Auzmendi.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Chacho Coudet.
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.