Se retira Diego Simonet, emblema y figura del handball argentino

Diego "Chino" Simonet, figura emblemática del handball argentino, anunció su retiro del deporte profesional al final de la temporada. A los 36 años, deja un legado tras seis mundiales y múltiples títulos en Francia.
Diego "Chino" Simonet, figura emblemática del handball argentino, anunció su retiro del deporte profesional al final de la temporada en Francia.
A los 36 años, el jugador, conocido como el "Messi del handball", confirmó que dejaría de competir después de una carrera que lo consagró como uno de los mejores en la historia del handball argentino y como una leyenda en el Montpellier, el club más exitoso de Francia.
Simonett llegó al Montpellier hace 13 años y rápidamente se convirtió en el corazón del equipo. Durante su trayectoria, conquistó dos Copas de Francia en 2016 y 2025, así como dos Copas de la Liga en 2014 y 2016.
Su mayor logro llegó en 2018, cuando ganó la Liga de Campeones de Europa. En esa final disputada en Colonia, Alemania, fue nombrado mejor jugador del torneo, un reconocimiento que lo colocó en la elite mundial del handball. Hasta el momento, Simonet había jugado 360 partidos y anotado 1.324 goles con la camiseta del Montpellier.
El jugador aún tiene desafíos por delante. El 23 de mayo, se prepara para disputar una nueva final de la Copa de Francia ante el Nantes y, una semana después, busca otro título en la Final Four de la EHF European League en Hamburgo. Su último encuentro como profesional está programado para el 6 de junio contra el Nimes.
El legado de Simonet con Los Gladiadores es significativo. Participó en seis mundiales con la selección argentina. Antes de su llegada a Francia, jugó en el Torrevieja de España junto a su hermano Sebastián. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito en la historia de la selección argentina, donde disputó 146 partidos y lideró una generación dorada del handball nacional.
Simonet participó en los mundiales de 2011 en Suecia, 2013 en España, 2015 en Qatar, 2017 en Francia, 2021 en Egipto y 2023 en Polonia/Suecia.