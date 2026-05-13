Rosario Central recibe a Racing por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura

Rosario Central y Racing se enfrentarán este miércoles desde las 18.45 en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

El equipo que consiga avanzar quedará instalado en semifinales y aguardará por el ganador del duelo entre Club Atlético River Plate y Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, que jugarán más tarde en el estadio Monumental.

Rosario Central llega en alza

Rosario Central atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada después de eliminar a Club Atlético Independiente por 3 a 1 en los octavos de final.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón terminó cuarto en la Zona B durante la fase regular y también mantiene un sólido presente en la Copa Libertadores.

En el último encuentro, el Canalla revirtió el marcador ante Independiente con un gol de Ángel Di María y tantos de Giovanni Cantizano y Elías Verón para sellar la clasificación.

Central viene de eliminar a Independiente.

Tras ese partido, Di María valoró el rendimiento colectivo del equipo. “Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol y que hicimos las cosas muy bien”, sostuvo.

Racing quiere repetir el golpe

Por su parte, Racing logró avanzar a esta instancia después de derrotar a Club Estudiantes de La Plata en condición de visitante.

La clasificación llegó gracias a un gol de cabeza de Santiago Sosa sobre el cierre del partido, cuando el encuentro parecía dirigirse al tiempo suplementario.

Racing viene de eliminar a Estudiantes.

Después del triunfo en La Plata, el entrenador Gustavo Costas respondió a las críticas internas y respaldó al plantel. “Siempre te quieren dividir para debilitarte. Nosotros nos pegamos tiros solos. Si sos de Racing tenemos que estar más juntos que nunca”, afirmó.

La Academia, además, llega condicionada por la lesión de Alan Forneris, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará varios meses fuera de las canchas.

Probables equipos y antecedente reciente

El antecedente más cercano favorece a Rosario Central, que derrotó 2 a 1 a Racing durante la segunda fecha del Torneo Apertura.

Para este compromiso, el Canalla formaría con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María; más Enzo Copetti.

Racing, en tanto, saldría con Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández y Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Tomás Conechny o Santiago Solari.