Patronato quiere seguir invicto y recibe a Chacarita el domingo: ya están a la venta las entradas

Patronato confirmó la venta de entradas para el encuentro que disputará este domingo frente a Club Atlético Chacarita Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 16 y aparece como un cruce clave para las aspiraciones del conjunto rojinegro, que intentará mantener el invicto y continuar escalando posiciones en la tabla frente a un rival directo.

Actualmente, Chacarita se ubica apenas un punto por encima de Patronato en las posiciones, por lo que el compromiso en Paraná tendrá peso importante en la pelea por acercarse a los puestos de clasificación.

Cómo será la venta de entradas

Desde la institución entrerriana informaron que las entradas ya pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma oficial Global Fan, mientras que la venta presencial se desarrollará el domingo desde las 12 en las boleterías del estadio Grella.

Además, el club recordó que los socios con la cuota de mayo al día podrán ingresar sin cargo a los sectores populares del estadio.

Para los no socios, los valores de las populares Grella y San Nicolás fueron fijados en 32 mil pesos, mientras que las plateas tendrán costos diferenciados según la ubicación elegida.

Los valores para el partido en Paraná

Los socios podrán acceder gratuitamente a las tribunas populares con la cuota de mayo paga, mientras que las plateas laterales tendrán un valor de 25 mil pesos para asociados y 45 mil para no socios.

En tanto, la platea central costará 30 mil pesos para socios y 60 mil para quienes no estén asociados al club.

También se establecieron precios especiales para damas, jubilados y menores. Desde la institución remarcaron que los tickets continúan disponibles de forma digital y recordaron que el trámite puede realizarse desde la app oficial habilitada por el club.