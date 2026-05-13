Belgrano y Argentinos Juniors sacaron boleto a semifinales del Torneo Apertura

El Torneo Apertura ya tiene a sus dos primeros semifinalistas. Belgrano y Argentinos Juniors lograron imponerse este martes en sus respectivos cruces de cuartos de final y continúan en carrera por el título del fútbol argentino.

El equipo cordobés venció 2-0 a Unión de Santa Fe en Alberdi, mientras que el conjunto de La Paternal necesitó del alargue para derrotar 1-0 a Huracán en un partido muy parejo.

De esta manera, ambos equipos se enfrentarán ahora en semifinales, con Argentinos Juniors como local por haber finalizado mejor ubicado durante la fase regular del campeonato.

Argentinos lo resolvió en el suplementario

En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors consiguió una clasificación trabajada frente a Huracán en uno de los encuentros más equilibrados de los cuartos de final del Torneo Apertura.

Durante el tiempo regular, el Globo contó con una de las situaciones más claras del partido mediante Jordy Caicedo, aunque el arquero Brayan Cortés respondió con una doble intervención decisiva sobre la línea.

Con pocas diferencias futbolísticas entre ambos equipos, el partido debió definirse en el tiempo suplementario. Allí apareció Tomás Molina, quien a los seis minutos del primer tiempo extra marcó de cabeza el único gol de la noche y selló la clasificación del Bicho a semifinales.

Belgrano festejó en Alberdi

En Córdoba, Belgrano hizo valer la localía y derrotó 2-0 a Unión para transformarse en otro de los semifinalistas del Torneo Apertura.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró destrabar un encuentro intenso y parejo gracias a un cabezazo de Adrián Sánchez a los 20 minutos del complemento.

A partir de allí, el Pirata manejó mejor los tiempos del partido y terminó liquidando la serie en los minutos finales con un tanto de Ramiro Hernández.

Belgrano llega a semifinales después de eliminar previamente a Talleres en el clásico cordobés, consolidando uno de los mejores momentos futbolísticos del equipo en el campeonato.

Cómo sigue el Torneo Apertura

Con Belgrano y Argentinos Juniors ya instalados en semifinales, este miércoles continuarán los cruces restantes del Torneo Apertura.

River Plate recibirá a Gimnasia desde las 21.30, mientras que Rosario Central será local frente a Racing a partir de las 18.45.

De esos encuentros saldrán los otros dos equipos que completarán el cuadro de semifinales del campeonato argentino.