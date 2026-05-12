Eduardo Coudet dejó afuera a Subiabre y Kendry Páez de los convocados de River

La decisión de Eduardo Coudet de dejar afuera a Ian Subiabre y Kendry Páez de la lista de convocados de River generó sorpresa en el mundo millonario. De cara al cruce de cuartos de final frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, el entrenador optó por no citar a ninguno de los dos jóvenes mediocampistas por cuestiones estrictamente futbolísticas y sin inconvenientes físicos de por medio.

📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/fdyXCaNpSw — River Plate (@RiverPlate) May 12, 2026

Luego de la clasificación agónica frente a San Lorenzo, River cambió rápidamente el foco y comenzó a preparar el encuentro que disputará en el Estadio Monumental. En ese contexto, la nómina presentada por el entrenador llamó la atención por las ausencias de dos futbolistas que venían sumando participación en los últimos encuentros.

“Por decisiones meramente futbolísticas y sin problemas físicos de por medio, el entrenador decidió no citar a ninguno de los dos volantes”, señalaron en torno a la determinación tomada por el cuerpo técnico.

Sorpresa por las ausencias de Páez y Subiabre

La ausencia de ambos jugadores no pasó inadvertida debido a que tanto Ian Subiabre como Kendry Páez habían tenido minutos frecuentes desde la llegada de Coudet al banco de River. Ninguno tenía asegurada la titularidad, aunque sí formaban parte habitual de las rotaciones del equipo.

Ian Subiabre fue uno de los borrados. Foto: Archivo Elonce.

El caso de Subiabre resulta particularmente llamativo. El futbolista oriundo de Comodoro Rivadavia había participado en doce de los trece encuentros dirigidos por el “Chacho”, siendo titular en nueve oportunidades. Kendry Páez, por su parte, había sumado minutos en nueve partidos y en tres de ellos estuvo desde el arranque.

“A pesar de la sorpresa que se generó, no es la primera vez que Coudet toma este tipo de decisiones”, remarcaron cerca del entorno riverplatense, recordando otros casos recientes de futbolistas relegados de la lista de convocados.

Nuevas apuestas juveniles y el regreso de Armani

Para suplir las ausencias de Páez y Subiabre, el entrenador volvió a apostar por otros juveniles del club. Entre las novedades aparecen Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza, tres futbolistas que continúan ganando terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico, publicó TyC Sports.

“Santiago Lencina, que ya tuvo la oportunidad de estar frente a Carabobo en Venezuela, y Lautaro Pereyra, que debutó en Primera durante el ciclo de Chacho. Además, Juan Cruz Meza forma parte de la nómina”, detallaron sobre las incorporaciones a la convocatoria.

Otro de los regresos destacados es el de Franco Armani, quien volvió a integrar la lista tras dejar atrás una serie de problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas durante gran parte de la temporada. El arquero superó un desgarro mal curado, una tendinitis en el tendón de Aquiles y una posterior fibrosis que complicó su recuperación.