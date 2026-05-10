River le ganó a San Lorenzo por penales y avanzó a cuartos del Torneo Apertura 2026

River le ganó a San Lorenzo por penales luego de un partido vibrante en el Monumental y se clasificó a los cuartos de final del Apertura 2026.
River le ganó a San Lorenzo por penales en una noche cargada de tensión, emoción y dramatismo en el estadio Monumental, y consiguió el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras imponerse 4-3 en la definición desde los doce pasos, luego de igualar 2-2 tras 120 minutos de juego.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet logró revertir dos veces el marcador en un encuentro electrizante que tuvo goles, errores, polémicas y una definición agónica que mantuvo en vilo a los miles de hinchas presentes en Núñez. El “Millonario” mostró carácter en los momentos más difíciles y terminó celebrando una clasificación épica.
San Lorenzo había golpeado primero con un tanto del delantero Rodrigo Auzmendi, que aprovechó una desatención defensiva para poner en ventaja al “Ciclón” durante el primer tiempo. Sin embargo, River reaccionó rápidamente y encontró la igualdad gracias a un cabezazo del defensor Marcos Acuña.
Un partido cambiante y un final cargado de dramatismo
El desarrollo del encuentro fue intenso y parejo desde el inicio. River intentó asumir el protagonismo con la posesión de la pelota y la presión alta, mientras que San Lorenzo apostó a los espacios y a las transiciones rápidas para lastimar de contragolpe.
En el segundo tiempo, el equipo azulgrana volvió a ponerse arriba en el marcador gracias a un gol del defensor Fabrizio López, que apareció tras una pelota parada para vencer al arquero Santiago Beltrán y poner nuevamente en ventaja a los dirigidos por Gustavo Álvarez.
Con el correr de los minutos, River fue empujando cada vez más cerca de su arco a San Lorenzo. El ingreso de Juan Fernando Quintero le dio claridad ofensiva al conjunto local, que buscó hasta el último instante evitar la eliminación.
Cuando parecía que el “Ciclón” se quedaba con la clasificación, apareció justamente Quintero para marcar el 2-2 a un minuto del final del alargue. El colombiano sacó un remate preciso dentro del área y desató la locura en el Monumental, forzando así la definición por penales.
River resistió y dio vuelta la serie desde los doce pasos
La tanda de penales comenzó favorable para San Lorenzo. Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo convirtieron sus remates y colocaron al visitante cerca de la clasificación.
Del lado de River, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas lograron convertir, aunque Giuliano Galoppo y Kendry Páez fallaron ante el arquero Orlando Gill, quien por momentos parecía transformarse en héroe azulgrana.
Sin embargo, la definición volvió a cambiar drásticamente sobre el cierre. Gregorio Rodríguez no pudo superar al arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis estrelló su disparo contra el palo.
La secuencia desató una explosión de festejos en el estadio Monumental, donde River terminó sellando una clasificación tan sufrida como memorable ante uno de sus clásicos rivales, publicó NA.
El “Millonario” ya piensa en los cuartos de final
Con este triunfo, River se metió entre los ocho mejores equipos del Torneo Apertura 2026 y ahora espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Vélez y Gimnasia.