Cine Club Noble comenzó un ciclo especial por los 50 años del golpe militar: las películas que se proyectarán

El Cine Club Noble comenzó un nuevo ciclo de proyecciones dedicado a reflexionar sobre los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. La propuesta, organizada junto al colectivo Cultura por la Memoria, se desarrolla en la sala del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, ubicada junto al CPC y frente al Mirador Tech, en la capital entrerriana.

La primera función se realizó este martes con la proyección de la película La larga noche de Francisco Sanctis y contó con una importante convocatoria de público. El ciclo, denominado “Tres tiempos por la memoria”, continuará durante los próximos martes con entrada libre y gratuita.

“El cine permite tramitar los momentos históricos”

El integrante del Instituto Audiovisual, Juan Manuel Giménez, explicó que la iniciativa surge a partir de la articulación entre el cineclub y organizaciones de la sociedad civil.

“Nuestro cineclub hace un par de años viene funcionando y en esta oportunidad encaramos la organización de este ciclo que se llama Tres tiempos por la memoria”, señaló.

Además, remarcó el valor cultural y social del cine en este tipo de propuestas. “El cine es una expresión cultural y artística que permite la tramitación de todos los momentos históricos y sociales”, afirmó.

Giménez también destacó la convocatoria de la primera jornada: “Estamos contentos porque la sala estuvo llena, con alrededor de 30 personas”.

Proyecciones, homenaje y debate

Por su parte, Sebastián Boscarol, integrante del colectivo Cultura por la Memoria, explicó que las actividades se desarrollarán durante todo el año en el marco de los 50 años del golpe militar.

“Somos un colectivo de trabajadores de la cultura y este año nos propusimos trabajar en distintas actividades culturales justamente por los 50 años del último golpe cívico-militar”, sostuvo.

El próximo martes 19, a las 19, se proyectará la película Tiempo de revancha, del director Adolfo Aristarain, recientemente fallecido. La jornada incluirá además un conversatorio y homenaje al cineasta.

Finalmente, el martes 26 se exhibirá el documental LS83, estrenado en 2025 y centrado en los archivos de Canal 9 durante la dictadura.

“Mantener viva la memoria”

Desde la organización señalaron que el objetivo del ciclo es acercar distintas miradas sobre la memoria colectiva y fomentar la participación de las nuevas generaciones.

Comenzó un ciclo de cine relacionado a la última dictadura en La Vieja Usina

“Pensamos este ciclo justamente para reflexionar sobre la memoria y también para acercar a los jóvenes a estas discusiones”, expresó Boscarol.

Además, destacó que las actividades también se están replicando en Concepción del Uruguay, en el marco de una política de extensión cultural impulsada por el Instituto Audiovisual.

Para quienes deseen sumarse a futuras propuestas o generar actividades conjuntas, desde el espacio invitaron a acercarse personalmente a la sede del instituto o comunicarse mediante el correo institucional del organismo.