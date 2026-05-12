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Política Recorrió la zona

Se instalaron 35 luminarias LED en la vecinal 19 de Septiembre: “Estamos muy cerca del objetivo del 100%”, afirmó Rosario Romero

“La ciudad tiene que estar cubierta con luces LED”, comunicó la intendenta Rosario Romero a Elonce, a raíz del plan de instalación en la ciudad de Paraná.

12 de Mayo de 2026
Plan LED en Paraná.
Plan LED en Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

“La ciudad tiene que estar cubierta con luces LED”, comunicó la intendenta Rosario Romero a Elonce, a raíz del plan de instalación en la ciudad de Paraná.

Se llevó a cabo la instalación de 35 luminarias LED en la ciudad de Paraná. Fue precisamente en la jurisdicción de la vecinal 19 de septiembre, donde la intendenta Rosario Romero la recorrió y ahondó cómo avanza el programa municipal.

 

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Los vecinos de la vecinal 19 de Septiembre están muy contentos con 35 luminarias LED nuevas y con los soportes también. Se renovó la luminaria de la zona y seguimos avanzando en el programa 100% LED, que queremos terminar a fin de año. Esperemos llegar y estamos haciendo todo lo necesario. La ciudad tiene que estar cubierta con luces LED”, detalló en primer lugar.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Las luces LED “son más seguras, tiene mayor iluminación y además de eso, ahorra energía. Se gasta la mitad”.

 

El plan de luces LED en Paraná ya cuenta con un avance “del 80%”, indicó la intendenta Rosario Romero. “Estamos muy cerca del objetivo del 100%”, aseguró.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Sobre la continuidad del programa, resaltó: “Estamos en proceso de compra de más luminaria y de más columnas. Vamos avanzando para el fin de año poder terminar”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Silvina Santamaría, presidenta de la comisión vecinal 19 de septiembre, aportó: “Estamos felices, los vecinos están contentos, esto es un gran logro y nos da un marco de seguridad. Ya se ve un cambio, el antes y el después. Es hermoso como ha quedado”.

 

Silvina Santamar&iacute;a. Foto: Elonce.
Silvina Santamaría. Foto: Elonce.

 

“Estamos muy contentos y agradecidos de poder recibirla a la intendenta a nuestra vecindad”, exclamó.

 

La intendenta recorrió obras de alumbrado público en la Vecinal 19 de Septiembre

Temas:

Rosario Romero plan LED 100% Paraná Vecinal 19 de septiembre
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