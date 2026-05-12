Se instalaron 35 luminarias LED en la vecinal 19 de Septiembre: “Estamos muy cerca del objetivo del 100%”, afirmó Rosario Romero

Se llevó a cabo la instalación de 35 luminarias LED en la ciudad de Paraná. Fue precisamente en la jurisdicción de la vecinal 19 de septiembre, donde la intendenta Rosario Romero la recorrió y ahondó cómo avanza el programa municipal.

Foto: Elonce.

“Los vecinos de la vecinal 19 de Septiembre están muy contentos con 35 luminarias LED nuevas y con los soportes también. Se renovó la luminaria de la zona y seguimos avanzando en el programa 100% LED, que queremos terminar a fin de año. Esperemos llegar y estamos haciendo todo lo necesario. La ciudad tiene que estar cubierta con luces LED”, detalló en primer lugar.

Foto: Elonce.

Las luces LED “son más seguras, tiene mayor iluminación y además de eso, ahorra energía. Se gasta la mitad”.

El plan de luces LED en Paraná ya cuenta con un avance “del 80%”, indicó la intendenta Rosario Romero. “Estamos muy cerca del objetivo del 100%”, aseguró.

Foto: Elonce.

Sobre la continuidad del programa, resaltó: “Estamos en proceso de compra de más luminaria y de más columnas. Vamos avanzando para el fin de año poder terminar”.

Foto: Elonce.

Silvina Santamaría, presidenta de la comisión vecinal 19 de septiembre, aportó: “Estamos felices, los vecinos están contentos, esto es un gran logro y nos da un marco de seguridad. Ya se ve un cambio, el antes y el después. Es hermoso como ha quedado”.

Silvina Santamaría. Foto: Elonce.

“Estamos muy contentos y agradecidos de poder recibirla a la intendenta a nuestra vecindad”, exclamó.