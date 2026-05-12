Bacheo en Paraná: el municipio sumará una nueva planta de asfalto en frío

REDACCIÓN ELONCE
El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Julián Hirschfeld, brindó detalles sobre el plan de bacheo en Paraná, la incorporación de nueva maquinaria y la creación de cuadrillas de emergencia para atender la trama vial de la ciudad.
El plan de bacheo en Paraná avanza con nuevas obras y una fuerte apuesta del municipio a mejorar la infraestructura vial de la capital entrerriana. Así lo confirmó el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Julián Hirschfeld, durante una entrevista en el programa GPS, emitido por Elonce, donde detalló las tareas que se vienen ejecutando en distintos sectores de la ciudad.
El funcionario explicó que una de las principales dificultades que enfrenta la capital provincial tiene relación con las características geográficas y con el deterioro histórico de las cañerías subterráneas. “El tema de la trama vial de Paraná es compleja por su topografía y porque Paraná tiene una gran falencia en las cañerías obsoletas. Se viene renovando la cañería y se viene trabajando mucho en el foco en obras de agua que vienen a mejorar lo que es la distribución de agua de Paraná”, sostuvo.
En ese sentido, Hirschfeld remarcó que existe un trabajo coordinado entre distintas áreas del municipio para avanzar en las reparaciones y garantizar soluciones duraderas. “En esa línea, trabajamos en equipo: hay una Secretaría de Agua y de Recursos Hídricos que controla eso. Nuestro trabajo tiene que ver específicamente con el saneamiento final de lo que es el bacheo propiamente dicho. Entendiendo que hay muchas reparaciones en Paraná, baja la temperatura y eso hace que los caños sufran. Eso se repara y eso lleva unos dos o tres días para verificar si la pérdida no vuelve a resurgir”, agregó.
Nueva planta de asfalto y más capacidad operativa
Uno de los anuncios más importantes realizados por el secretario tiene que ver con la incorporación de una nueva planta de asfalto en frío, una inversión que buscará optimizar los trabajos de mantenimiento vial y acelerar la capacidad de respuesta ante los reclamos de los vecinos.
“Tenemos una buena novedad: la intendenta ha apostado a una inversión local a la compra de nuevo equipamiento, que vamos a poner en funcionamiento en las próximas semanas. Eso tiene que ver con la incorporación de una nueva planta de asfalto en frío en la ciudad. Se va a anunciar en los próximos días cuando estén llegando los insumos necesarios para producir”, amplió el funcionario.
La nueva maquinaria permitirá incrementar notablemente la producción de material destinado al bacheo y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales. “La planta va a permitir ‘tener mayor calidad de producto y mayor cantidad de producto. Vamos a poder cuidar los trabajadores municipales porque tenemos un programa y la intendenta lo va a lanzar las próximas semanas, que tiene que ver con la integralidad de la trama vial. El objetivo es poder desarrollar esa planta de asfalto en frío teniendo mayor producción y es sustentable, porque tenemos una planta de asfalto caliente que le vamos a poner punto final’”, expresó Hirschfeld.
Cuadrillas de emergencia para actuar las 24 horas
Otro de los ejes destacados por el titular de Servicios Públicos fue la necesidad de reforzar la respuesta municipal frente a las condiciones climáticas y el impacto de las lluvias sobre las calles de Paraná. Según indicó, el fenómeno de El Niño genera complicaciones adicionales sobre una infraestructura que ya presenta un importante desgaste.
“Vamos a producir con la nueva planta 50 toneladas al día. Eso nos va a permitir desarrollar no solo algunos sectores de la ciudad, sino también el objetivo principal es garantizar con este efecto de El Niño que tiene que ver con lluvias muy seguidas, la trama vial. Vamos a crear una cuadrilla de emergencia de 24 horas que tiene que ver con la trama vial”, especificó.