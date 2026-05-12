Salarios de la MLS: Messi lidera cómodo y De Paul se metió en el podio

Lionel Messi volvió a encabezar el ranking salarial de la MLS con una cifra récord superior a los 28 millones de dólares anuales. Rodrigo De Paul también figura entre los futbolistas mejor pagos de la liga estadounidense.
Los salarios de la MLS volvieron a ubicar a Lionel Messi en la cima absoluta del fútbol estadounidense. La Asociación de Futbolistas de la Major League Soccer (MLSPA) publicó la actualización oficial de las remuneraciones de los jugadores y el capitán de la Selección argentina aparece como el futbolista mejor pago de toda la competencia, con una diferencia ampliamente superior respecto al resto de las figuras de la liga.
El delantero del Inter Miami percibe una compensación anual garantizada de 28.333.333 dólares, una cifra que volvió a romper los registros históricos de la MLS y consolidó el impacto económico que generó su llegada al fútbol norteamericano.
La información surge del reporte oficial elaborado periódicamente por la asociación de jugadores, que distingue entre salario base y compensación total garantizada, incluyendo bonos y pagos fijos establecidos en los contratos.
Messi amplió la diferencia económica en la MLS
El actual contrato del rosarino significó un incremento importante respecto a la temporada anterior, cuando sus ingresos oficiales rondaban los 20,4 millones de dólares anuales.
Sin embargo, el monto difundido por la MLSPA representa solo una parte de los ingresos totales del campeón del mundo. La cifra no contempla acuerdos comerciales externos vinculados a derechos de imagen, patrocinadores ni contratos de participación en negocios derivados de su desembarco en Estados Unidos.
Entre esos convenios aparecen asociaciones comerciales relacionadas con transmisiones deportivas y marcas internacionales, además de futuros beneficios previstos como accionista de la franquicia de Florida.
Distintos informes de la industria deportiva estimaron que los ingresos globales de Messi superan ampliamente los 100 millones de dólares anuales desde su llegada al Inter Miami, transformándolo en uno de los atletas mejor remunerados del planeta.
Rodrigo De Paul también aparece entre los mejores pagos
El ranking oficial mostró además una fuerte presencia argentina entre los salarios más altos de la liga. Rodrigo De Paul, reciente incorporación del Inter Miami, quedó ubicado en el tercer puesto general con ingresos garantizados de 9.688.320 dólares anuales.
Entre Messi y De Paul aparece el surcoreano Son Heung-min, figura de Los Angeles FC, quien registra una compensación de 11.152.852 dólares.
El listado de los diez futbolistas mejor pagos de la MLS lo completan Hirving “Chucky” Lozano, Miguel Almirón, Emil Forsberg, Sam Surridge, Riqui Puig, Jonathan Bamba y Hany Mukhtar.
La publicación de estos números también dejó en evidencia el fuerte crecimiento económico de la liga estadounidense, que continúa apostando por figuras internacionales de primer nivel para elevar la competitividad y potenciar el negocio global del torneo.
Inter Miami, la franquicia con mayor inversión
La presencia de Messi y De Paul en los primeros lugares del ranking salarial ratificó además la enorme inversión realizada por Inter Miami para construir un plantel competitivo alrededor del capitán argentino.
Según los datos oficiales difundidos por la MLSPA, la franquicia de Florida cuenta con una masa salarial total de 54,6 millones de dólares, la más alta de toda la historia de la MLS.
La diferencia con otros equipos resulta considerable. Mientras Inter Miami lidera ampliamente el gasto en salarios, clubes como Philadelphia Union aparecen entre las franquicias con menor inversión dentro de la liga.
El crecimiento financiero de la MLS se produce además en un contexto estratégico para el fútbol estadounidense, que busca consolidarse a nivel mundial de cara al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, publicó IProfesional.
Con Messi como principal emblema deportivo y comercial, la liga norteamericana continúa modificando su escala económica y deportiva, con cifras que hace pocos años parecían imposibles para el fútbol del continente.