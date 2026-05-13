El multicampeón Atenas descendió por segunda vez en tres años y jugará la Liga Argentina

Atenas sufrió un nuevo golpe en su historia deportiva y descendió por segunda vez de la Liga Nacional de Básquet después de perder frente a Argentino de Junín por 88-77 en el cuarto juego de la serie por la permanencia.

El encuentro se disputó en Junín y selló la victoria del conjunto bonaerense por 3-1 en la serie, resultado que condenó al equipo cordobés a disputar la próxima temporada en la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.

En el plantel de Atenas tuvo participación el entrerriano Luciano González, conocido como “Chuzito”, quien integró el quinteto titular y volvió a ser una de las referencias ofensivas del conjunto cordobés durante una noche cargada de presión.

Un partido que cambió en el segundo tiempo

Atenas comenzó mejor el encuentro y logró cerrar el primer cuarto arriba por 25-17, apoyado en una defensa intensa y un buen arranque ofensivo de Santiago Ferreyra.

Sin embargo, las pérdidas comenzaron a complicar al conjunto cordobés, que terminó acumulando 16 balones perdidos a lo largo del partido, un factor decisivo en el desarrollo del juego.

El "Chuzito" jugó una gran serie, pero no alcanzó.

Argentino fue creciendo progresivamente y aprovechó cada error del rival para igualar el trámite antes del descanso largo.

En el último tramo del partido, el equipo de Junín mostró mayor firmeza y terminó inclinando el resultado a su favor para asegurar la permanencia en la máxima categoría.

El segundo descenso en tres años

La caída significó un nuevo golpe para Atenas, histórico dominador de la Liga Nacional y máximo ganador de títulos en el básquet argentino.

El club cordobés ya había descendido en 2023 tras perder la serie por la permanencia frente a San Lorenzo y ahora volverá a disputar la Liga Argentina apenas dos temporadas después de su retorno.

Durante el encuentro decisivo, el entrerriano Luciano “Chuzito” González aportó puntos importantes para mantener con vida al conjunto cordobés y llegó a devolverle momentáneamente la ventaja al equipo en el último cuarto.

Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó y Atenas terminó consumando una nueva pérdida de categoría que impacta de lleno en una de las instituciones más emblemáticas de la historia de la Liga Nacional.