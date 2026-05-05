Daniel Hure y el final de su carrera: del retiro obligado a un nuevo comienzo

Daniel Hure anunció su retiro del básquet profesional luego de una extensa carrera de 24 temporadas, marcada por logros deportivos y una fuerte identificación con distintos clubes, especialmente con Sionista de Paraná. La decisión estuvo motivada por una afección cardíaca detectada recientemente mientras integraba el plantel de Unión de Santa Fe, equipo de la Liga Nacional.

El basquetbolista entrerriano compartió detalles de su trayectoria y del difícil momento que atraviesa en una entrevista brindada al programa El Once Deportivo. Allí repasó sus inicios, su crecimiento en el deporte y el impacto emocional que significó tener que alejarse de la actividad profesional de manera abrupta.

“Empecé en La Unión de Colón en 2002/2003 y cierro en el lugar donde quería dejarlo”, expresó Hure, dejando en claro que su regreso a la región tenía un valor especial. Su paso por Unión de Santa Fe no solo representaba una nueva etapa, sino también la posibilidad de competir nuevamente en la élite del básquet argentino cerca de su entorno más cercano.

Una decisión marcada por la salud

El anuncio de su retiro no fue sencillo. Según relató, todo se desencadenó tras una consulta médica que cambió por completo su panorama. “Tenía que hacer una videollamada con la cardióloga y me dijo ‘no podés jugar porque tenés una afección cardíaca’. La cabeza se me puso en blanco”, recordó con crudeza.

A partir de ese momento, la prioridad pasó a ser su bienestar personal y familiar. “Hay que escuchar el cuerpo”, afirmó, aunque reconoció que llevar esa premisa a la práctica es mucho más complejo desde lo emocional. La noticia implicó un fuerte impacto psicológico, que hoy trabaja junto a profesionales y su círculo íntimo.

Foto: Archivo Elonce.

“Es muy difícil la piña que recibí, pero tengo que hacerles caso a los médicos”, agregó. En ese sentido, remarcó que su objetivo ahora es sostener una vida saludable, enfocada en su familia y en el cuidado de su salud a largo plazo.

El cierre de una etapa y el orgullo por el camino recorrido

Durante la entrevista, Hure también hizo un balance de sus últimos años como jugador, a los que definió como una etapa de “disfrute total”. Más allá del desenlace inesperado, valoró especialmente la posibilidad de haber competido en un alto nivel y de haber regresado a una zona donde se siente plenamente identificado.

Su paso por Unión de Santa Fe tuvo momentos intensos, como el recordado partido por el descenso ante una multitud. “Siempre tuve la idea de jugar acá”, señaló, evidenciando que su vínculo con la región fue un motor clave en sus decisiones deportivas.

Foto: Elonce.

Sin embargo, el mayor peso emocional de su carrera está ligado a Sionista de Paraná, institución donde vivió algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. Allí logró un ascenso a la Liga Nacional y participó en competencias internacionales, consolidándose como una figura relevante del equipo.

Sionista, su lugar en el mundo

“Tuve muchas alegrías con Sionista”, afirmó sin dudar. El club paranaense marcó un antes y un después en su carrera, tanto en lo colectivo como en lo individual. Hure recordó especialmente las campañas en semifinales y la posibilidad de representar a la ciudad en torneos internacionales como la Liga Sudamericana y la Liga de las Américas.

Ese período fue, según sus propias palabras, uno de los más significativos de su carrera. “Estaba cómodo en el club con el rol que tenía”, explicó, destacando la estabilidad y el protagonismo que logró alcanzar en ese momento.

Además de su paso por el básquet argentino, también tuvo experiencias en el exterior y en otros equipos del país, donde debió adaptarse a distintos roles dentro del plantel. Esa versatilidad le permitió sostener una carrera prolongada y competitiva.

Un futuro ligado al deporte

Lejos de alejarse definitivamente del básquet, Hure ya proyecta su futuro dentro del ámbito deportivo. Con título como entrenador ENEBA y formación en gestión deportiva, su intención es seguir vinculado al desarrollo de nuevos talentos.

“Voy a seguir ligado al deporte”, aseguró. En ese sentido, contó que recientemente comenzó a involucrarse en tareas formativas dentro de Sionista, observando entrenamientos y colaborando con el crecimiento de jóvenes jugadores.

Foto: Elonce.

Este nuevo rol le permite mantenerse cerca del juego, pero desde otra perspectiva, más orientada a la enseñanza y al aprendizaje continuo. Para Hure, se trata de una forma de reconvertirse sin perder el vínculo con una disciplina que marcó su vida.

El legado de una carrera extensa

A lo largo de su trayectoria, Hure compartió equipo con numerosos jugadores de jerarquía, muchos de ellos con experiencia internacional. Al recordar a algunos de sus compañeros, mencionó nombres que dejaron huella en el básquet argentino, así como también rivales de gran nivel que lo exigieron al máximo.

Foto: Archivo Elonce.

Entre ellos, destacó a Leo Gutiérrez como uno de los adversarios más difíciles que enfrentó. También rememoró partidos clave, como el ascenso con Sionista y encuentros internacionales que quedaron grabados en la memoria de los hinchas.

Hoy, con el retiro confirmado, Daniel Hure cierra una etapa significativa del básquet profesional argentino. Su historia está marcada por el esfuerzo, la constancia y la pasión por el deporte, valores que ahora buscará transmitir desde otro lugar, acompañando a nuevas generaciones y consolidando su legado fuera de la cancha.