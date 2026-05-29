Dieron a conocer la agenda de la Selección Argentina en Estados Unidos en la previa del mundial

Los entrenamientos empiezan el lunes en un predio ubicado en Kansas City

La Selección Argentina viaja a Estados Unidos para el Mundial 2026 este fin de semana, en el inicio de una preparación clave con vistas a la defensa del título conseguido en Qatar. El plantel completo se reunirá el domingo 31 en Kansas, donde comenzará la concentración oficial.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni dispuso que los entrenamientos arranquen el lunes 1 de junio en el moderno Compass Minerals National Performance Center, un predio de alto rendimiento ubicado en Kansas City.

La puesta a punto en suelo estadounidense marcará el inicio del tramo final de preparación para la Albiceleste, que buscará el bicampeonato en una competencia que comenzará el 11 de junio.

El Compass Minerals National Performance Center

Kansas, base operativa de la Albiceleste

Durante su estadía en Estados Unidos, el equipo se alojará en el Origin Hotel, un complejo boutique inaugurado en 2024 que funcionará como base operativa durante la Copa del Mundo.

El hotel está ubicado en la zona de Berkley Riverfront, a orillas del río Missouri, y fue elegido por su cercanía tanto al centro de entrenamiento como al estadio donde Argentina debutará en el torneo.

La logística fue diseñada para optimizar los tiempos de traslado: el predio de entrenamiento se encuentra a unos 20 minutos, mientras que el Kansas City Stadium está a apenas 15 minutos.

Allí, el conjunto argentino enfrentará en su primer partido del Grupo J a Argelia, en un debut que genera gran expectativa entre los hinchas. El encuentro será el 16 de junio, seguido por el cruce ante Austria el 22 en Dallas. El cierre de la fase inicial será el 27 de junio frente a Jordania, nuevamente en el estado de Texas.

Un centro de entrenamiento de nivel internacional

El Compass Minerals National Performance Center, perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS, fue adaptado especialmente para recibir a la selección campeona del mundo.

Las instalaciones cuentan con tecnología de última generación, incluyendo vestuarios personalizados con el escudo de la AFA y la leyenda de bienvenida al plantel argentino.

Los jugadores dispondrán de guardarropas individuales, bancos tapizados y sistemas audiovisuales integrados para el análisis táctico.

Además, el gimnasio está equipado con maquinaria de alto rendimiento, como bicicletas Keiser y plataformas de fuerza, lo que permite realizar entrenamientos físicos de máxima exigencia.

Amistosos previos y evaluación del plantel

Antes del inicio del Mundial, la Selección Argentina disputará dos partidos amistosos que servirán como preparación y evaluación del estado físico del plantel.

El primero será el 6 de junio ante Honduras en Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio frente a Islandia en Alabama. Estos encuentros permitirán al cuerpo técnico ajustar detalles tácticos y observar la evolución de jugadores que llegan con cargas físicas o molestias. La intención es llegar en óptimas condiciones al debut, con un equipo consolidado y competitivo.