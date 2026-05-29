Alexis Mac Allister ilusiona con el Mundial: la promesa que reveló su madre y sorprendió a todos

A pocos días del inicio de una nueva Copa del Mundo, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó la lista de convocados con la presencia de varios campeones del mundo que buscarán defender el título conseguido en Qatar 2022. Entre ellos aparece Alexis Mac Allister, una de las figuras más importantes del mediocampo albiceleste y una pieza fundamental dentro del esquema del entrenador.

En ese contexto, Silvina Riela, madre del futbolista del Liverpool, brindó una entrevista al programa Hoy como siempre de Aura y habló sobre el presente personal y profesional de su hijo. Durante la charla, reveló una intimidad que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos de la Selección argentina.

La confesión estuvo relacionada con la confianza con la que el mediocampista afronta el desafío mundialista. Según relató, un vecino le escribió recientemente para preguntarle cuándo regresaría al país con la intención de entregarle un regalo.

La frase que alimentó la ilusión de los hinchas

“Hay un vecino que siempre le escribe para preguntarle cuándo va a volver porque quiere darle un regalo. Hace unos días, Alejandro me escribió para contarme qué le había respondido Alexis. Yo le dije: ‘No sé, Alexis es medio seco, nunca te habrá dicho nada’. Pero él me contestó que Alexis le había dicho: ‘Esperame, que vuelvo después del Mundial con la copa’”, contó Silvina Riela.

La frase rápidamente generó entusiasmo entre los seguidores de la Selección argentina, que sueñan con repetir la histórica consagración obtenida en Qatar. La madre del futbolista aseguró que su hijo tiene plena confianza en las posibilidades del equipo nacional.

“Está convencido”, afirmó Riela al referirse a la seguridad con la que Alexis Mac Allister encara una nueva participación en la máxima competencia del fútbol mundial.

Más allá de la ilusión deportiva, la entrevista también permitió conocer detalles del momento personal que atraviesa el jugador surgido de Argentinos Juniors y actualmente consolidado como una de las figuras del Liverpool inglés.

El impacto de una pérdida dolorosa

Durante la charla, Silvina recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó Alexis durante la última temporada en Europa. La madre del futbolista se refirió al impacto emocional que provocó la muerte de su compañero Diogo Jota, una situación que afectó profundamente al plantel.

“Arrancó una temporada muy difícil porque pasó lo que pasó con Diego Jota y eso pegó bastante en todos. Sobre todo en Alexis. Me dijo el día que ocurrió que todavía no lo podía creer. Es una experiencia muy fuerte vivir tan de cerca el fallecimiento de una persona tan joven y de un compañero. Gracias a Dios, hasta ese momento no había tenido una situación así”, expresó.

Pese a ese contexto complejo, Riela destacó el crecimiento que tuvo su hijo tanto dentro como fuera de la cancha. Según explicó, la madurez adquirida durante los últimos años fue clave para afrontar distintos desafíos personales y profesionales.

“Hicieron una buena temporada. Quizás no fue exactamente lo que Liverpool pretende, porque es un club que siempre apunta a lo más alto, pero Alexis tuvo una gran performance individual. Lo vi muy tranquilo. Obviamente es otro Alexis, mucho más maduro”, analizó.

Una nueva etapa personal y familiar

La madre del campeón del mundo también destacó los cambios que experimentó el futbolista en su vida cotidiana y en su forma de afrontar los objetivos personales. Según relató, el crecimiento emocional de Alexis fue acompañado por nuevas rutinas y hábitos.

“Ha hecho varios cambios de hábitos. No porque los que tenía antes fueran malos, sino porque fue creciendo y evolucionando. Es muy espiritual, escribe sus objetivos, trata de cumplirlos y trabaja mucho sobre eso”, explicó.

Además, remarcó la importancia que tuvo la consolidación de su familia junto a Ailén Cova y el nacimiento de Alaia, la primera hija de la pareja. “Además, con Ailén tuvieron a Alaia y eso también los fortaleció como familia”, sostuvo.