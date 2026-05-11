El detalle en una foto de Rodrigo de Paul que desató rumores de compromiso con Tini

Los rumores de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvieron a tomar fuerza después de una publicación del futbolista en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la pareja.

El jugador de la Selección argentina compartió una serie de imágenes de distintos momentos personales y deportivos, entre ellos fotografías junto a Lionel Messi, entrenamientos y escenas familiares con sus hijos completando el álbum del Mundial 2026.

Sin embargo, una de las fotos fue la que más llamó la atención de los usuarios. En la imagen aparece la mano izquierda de Tini Stoessel en primer plano y se puede observar un anillo de brillantes en el dedo anular, detalle que despertó especulaciones sobre un posible compromiso formal.

El anillo que revolucionó las redes

La publicación de Rodrigo de Paul generó rápidamente cientos de comentarios relacionados con una eventual boda entre ambos. Muchos seguidores interpretaron la imagen como una confirmación indirecta del compromiso.

“El anillo”, “Tini’s ring”, “LAM LAM LAM” y “La T y R para siempre” fueron algunos de los mensajes que comenzaron a multiplicarse junto a emojis de anillos y novias.

La foto de De Paul.

La cantante también reaccionó públicamente al posteo del futbolista y dejó un comentario romántico que no pasó desapercibido. “Te amo con mi vida entera”, escribió la artista debajo de la publicación.

La dedicatoria de Rodrigo de Paul

Además del posteo principal, Rodrigo de Paul compartió la misma imagen en sus historias de Instagram y acompañó la foto con una frase dedicada especialmente a Tini.

“Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme”, escribió el mediocampista argentino junto a una imagen de la cantante mostrando el anillo.

Después agregó otro mensaje cargado de afecto: “Sos el mejor equipo. Te amo”, acompañado por un corazón rojo.