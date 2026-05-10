La frase de Emilia Mernes en su nueva canción que volvió a encender rumores sobre Tini

El nombre de Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de las conversaciones en redes sociales después del lanzamiento de “Girl’s Girl”, su nuevo sencillo. La canción incluyó frases que rápidamente fueron asociadas por los usuarios con el conflicto que desde hace semanas mantiene con Tini Stoessel, una situación que nunca fue aclarada públicamente por las artistas.

La cantante nacida en Nogoyá sorprendió con versos que muchos interpretaron como una referencia directa a su colega. Entre las líneas más comentadas apareció una frase que se viralizó en pocas horas: “Dicen que hay espacio, pero hay solo una silla. Si cumplo mis sueños, puedo ser su pesadilla”.

El estreno generó una fuerte repercusión en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde seguidores de ambas artistas debatieron sobre el verdadero significado de la letra. Mientras algunos respaldaron a Emilia Mernes, otros consideraron que el mensaje profundiza una disputa que ya había tenido varios episodios públicos.

El origen de la tensión entre las artistas

El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes comenzó a tomar notoriedad luego de que la intérprete de “Cupido” dejara de seguir a la cantante entrerriana en redes sociales. Ese gesto fue replicado después por otras figuras vinculadas al entorno de Tini, entre ellas María Becerra y Antonela Roccuzzo.

Con el correr de las semanas, las especulaciones crecieron y los seguidores comenzaron a analizar cada movimiento digital de ambas artistas. Sin embargo, ninguna de las dos explicó concretamente qué originó el distanciamiento.

Tini y Emilia.

La situación volvió a escalar durante un recital que Tini brindó en Tucumán hace un mes. Allí, la cantante hizo referencia al tema frente a sus fanáticos y pidió que dejaran de intentar descubrir qué ocurrió. “Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”, expresó sobre el escenario.

Las declaraciones de Tini y el impacto en redes

Durante ese mismo show, Tini también aclaró que el conflicto “no tiene que ver con un embarazo” ni con “la depresión”, en relación con distintas versiones que circularon en redes sociales y medios de espectáculos. Además, sostuvo que prefería mantener silencio sobre lo ocurrido.

“Sí, les estoy abriendo mi corazón mucho y les estoy contando que es algo muy delicado”, señaló la artista ante el público. Sus palabras tuvieron una amplia repercusión y alimentaron aún más las especulaciones sobre el vínculo con Emilia Mernes.

Antes de ese recital, la cantante entrerriana había realizado una publicación en sus redes sociales con imágenes de su vida cotidiana en Miami, ciudad en la que reside actualmente. “Agradecida de tenerlos”, escribió junto a fotografías con su familia y su mascota.

Aunque ninguna de las protagonistas confirmó de manera explícita que exista una pelea, el lanzamiento de “Girl’s Girl” volvió a instalar el tema entre sus seguidores. La combinación entre letras interpretadas como indirectas, movimientos en redes sociales y declaraciones públicas mantiene abierto uno de los cruces más comentados del pop argentino actual.