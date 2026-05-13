Lula da Silva derogó impuesto a las pequeñas compras a través de plataformas internacionales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derogó un impuesto del 20% que regía para compras pequeña, de menos de u$s50, a través de plataformas de comercio, como Shein o Temu.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derogó un impuesto que regía para compras pequeña, de menos de u$s50, a través de plataformas de comercio, como Shein o Temu. La decisión forma parte de una de sus últimas acciones previo a las elecciones de este año, en las que se enfrentaría al senador Flavio Bolsonaro.
En 2024, Lula había decretado una sobretasa del 20%, conocida como "taxa das blusinhas" (impuesto a las blusas), a dichas transacciones. La oposición de derecha lo convirtió en munición y acusó al gobierno de recaudar a expensas de los sectores de menores ingresos.
Acompañado de varios ministros, Lula derogó el impuesto en un acto oficial. Allí, el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti, lo valoró de la siguiente manera: "Lo que usted está haciendo es retirar impuestos federales del consumo popular, de las personas más pobres".
El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional y se hizo permanente por votación del Senado un par de meses después. El impuesto contaba con respaldo de la industria brasileña, en especial del sector de las confecciones, que alegaba una competencia desleal de los productos baratos importados por medio de plataformas internacionales.
Según el gobierno, la sobretasa fue eficaz para luchar contra el contrabando. "Conseguimos prácticamente eliminarlo (...), entonces podemos dar un paso adelante" y derogar el impuesto, afirmó el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.
El anuncio llegó a menos de cinco meses de los comicios en los que Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato mientras se enfrente con el senador Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo.