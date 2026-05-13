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Internacionales Hallazgo astronómico

Descubrieron una supertierra que podría tener condiciones compatibles con la vida

El planeta fue denominado GJ 251c y orbita una estrella enana roja dentro de una zona considerada potencialmente habitable. Los astrónomos creen que podría convertirse en uno de los principales objetivos de estudio para buscar agua y analizar atmósferas fuera del Sistema Solar.

13 de Mayo de 2026
Supertierra.
Supertierra.

El planeta fue denominado GJ 251c y orbita una estrella enana roja dentro de una zona considerada potencialmente habitable. Los astrónomos creen que podría convertirse en uno de los principales objetivos de estudio para buscar agua y analizar atmósferas fuera del Sistema Solar.

Un equipo internacional de astrónomos descubrió una supertierra ubicada a 18 años luz de la Tierra que podría reunir condiciones aptas para la existencia de agua líquida y, potencialmente, ambientes compatibles con la vida.

 

El planeta fue denominado GJ 251c y gira alrededor de una pequeña estrella enana roja, un tipo de astro mucho menos luminoso que el Sol. El hallazgo despertó fuerte interés dentro de la comunidad científica debido a la relativa cercanía del sistema y a las características detectadas durante las observaciones.

 

 

La detección fue posible después de casi dos décadas de trabajo y seguimiento por parte de distintos observatorios internacionales, que analizaron las pequeñas variaciones gravitatorias provocadas por los planetas alrededor de su estrella.

 

Una “supertierra” con potencial habitable

 

Según los primeros estudios, la nueva supertierra tendría una masa aproximadamente cuatro veces mayor que la de la Tierra y completa una órbita alrededor de su estrella cada 53,6 días.

 

Los investigadores explicaron que el planeta se encuentra dentro de la llamada “zona habitable conservadora”, una región espacial donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida sobre la superficie.

 

 

Sin embargo, los especialistas aclararon que estar dentro de esa zona no implica automáticamente la presencia de vida ni garantiza condiciones similares a las terrestres.

 

Los modelos climáticos desarrollados hasta el momento muestran escenarios muy distintos dependiendo de cómo sea la atmósfera del planeta. Mientras una composición similar a la terrestre podría convertirlo en un mundo congelado, una atmósfera con altas concentraciones de dióxido de carbono permitiría temperaturas más moderadas y la posible existencia de océanos.

 

El interés científico por el planeta GJ 251c

 

Uno de los aspectos que más entusiasma a los científicos es la posibilidad de estudiar esta supertierra con telescopios de nueva generación durante los próximos años.

 

La estrella que orbita emite entre el 1% y el 2% de la energía del Sol, una condición que facilitaría futuras observaciones directas del planeta y el análisis de su atmósfera.

 

 

Los investigadores esperan que, mediante estudios espectrales, sea posible detectar señales de vapor de agua, dióxido de carbono u otros gases que puedan ofrecer pistas sobre procesos biológicos.

 

Por ahora, los especialistas remarcaron que todavía quedan años de investigación antes de determinar si GJ 251c realmente puede albergar vida o si se trata de un planeta extremadamente frío o inhabitable.

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Supertierra descubrimiento
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