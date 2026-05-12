Confirman que Argentina será el epicentro del eclipse solar “anillo de fuego” en 2027

Argentina se prepara para convertirse en uno de los puntos más importantes del planeta para observar el Eclipse Solar Anular 2027, fenómeno astronómico que podrá verse el 2 de octubre del próximo año y que tendrá a la Patagonia como escenario privilegiado.

La localidad de Trevelin, en la provincia de Chubut, quedará ubicada dentro de la franja de máxima visibilidad del eclipse y será uno de los lugares desde donde podrá apreciarse con mayor claridad el llamado “anillo de fuego”.

El fenómeno ocurre cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, aunque sin llegar a cubrirlo completamente, permitiendo que quede visible un brillante aro luminoso alrededor del satélite.

Trevelin, uno de los mejores lugares del mundo

Especialistas consideran que Trevelin tendrá una ubicación estratégica para el Eclipse Solar Anular 2027, lo que ya comenzó a generar expectativa entre científicos, fotógrafos y aficionados a la astronomía.

La localidad cordillerana, ubicada cerca del Parque Nacional Los Alerces, comenzó a proyectar distintas actividades vinculadas al evento, incluyendo charlas científicas, campamentos y recorridos por miradores naturales.

Eclipse solar.

Además del interés astronómico, el fenómeno también despierta expectativas turísticas por el impacto internacional que podría generar en la región.

Desde distintos sectores remarcan que el Eclipse Solar Anular 2027 posicionará nuevamente a la Patagonia argentina como un destino de relevancia mundial para la observación de fenómenos naturales.

Cómo se forma el “anillo de fuego”

El denominado “anillo de fuego” se produce cuando la Luna atraviesa su punto más lejano respecto de la Tierra y, debido a esa distancia, no logra cubrir completamente al Sol.

Como resultado, queda visible un borde luminoso alrededor de la Luna que genera uno de los espectáculos astronómicos más impactantes y buscados por observadores de todo el mundo.

El Eclipse Solar Anular 2027 solo podrá apreciarse en plenitud desde una franja reducida del planeta, motivo por el cual ciudades ubicadas dentro de esa trayectoria adquieren gran importancia internacional.