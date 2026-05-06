Así se vio la Luna desde Artemis II: la NASA reveló nuevas imágenes del histórico viaje

La NASA difundió una serie de imágenes inéditas de la Luna obtenidas durante la misión Artemis II, el histórico vuelo tripulado que realizó un recorrido alrededor del satélite natural terrestre.

Las fotografías fueron tomadas desde la nave Orion y muestran distintas escenas del viaje espacial, incluyendo vistas del satélite, registros de eclipses y panorámicas de la Tierra desde el espacio profundo.

Según confirmó la agencia espacial estadounidense, el material ya forma parte de la galería multimedia oficial del programa Artemis.

Qué muestran las nuevas imágenes de la Luna

Las capturas compartidas por la NASA permiten observar la Luna desde distintos ángulos durante el trayecto de Orion.

Entre las fotografías difundidas aparecen imágenes del satélite en medio de un eclipse total, vistas parciales de la Tierra y registros tomados desde el interior de la cápsula tripulada.

La agencia espacial destacó que el contenido forma parte de un archivo histórico que documenta el regreso de astronautas a las cercanías lunares después de más de 50 años.

La misión Artemis II

La misión Artemis II marcó un paso clave dentro del programa espacial de la NASA para volver a llevar humanos a la Luna.

Durante el viaje, la nave Orion recorrió más de un millón de kilómetros con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo.

Desde la agencia indicaron que todavía continúan procesando nuevo material visual obtenido durante el recorrido espacial.

La NASA anticipó nuevas publicaciones

A través de sus redes sociales, la NASA anunció que seguirá compartiendo imágenes y registros de la misión en los próximos días.

“Comienza tu semana con algunas fotos nuevas de Artemis II”, publicó la agencia al presentar las nuevas postales de la Luna.