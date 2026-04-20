Los astronautas de Artemis II revelaron cuál fue la etapa más aterradora del viaje espacial

Astronautas de Artemis II contaron cuál fue el momento más aterrador del viaje. La tripulación reveló cuál fue la instancia más riesgosa. La misión marcó récords y dejó aprendizajes clave para el regreso humano a la Luna.
Astronautas Artemis II experiencia más aterradora fue el eje de las primeras declaraciones públicas de la tripulación tras completar la histórica misión que anticipa el regreso del ser humano a la Luna. El viaje comenzó el 1 de abril y se extendió durante diez jornadas, en las que los astronautas alcanzaron una distancia récord de la Tierra.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, los integrantes de la misión compartieron detalles de la experiencia. Allí, el comandante Reid Wiseman destacó tanto la belleza del espacio como los momentos de mayor tensión.
“Estar a 405.000 kilómetros de casa fue lo más majestuoso y hermoso que jamás hayan visto los ojos humanos”, afirmó. Sin embargo, advirtió que “regresar a través de la atmósfera a 39 veces la velocidad del sonido da miedo y es arriesgado”.
Un viaje histórico con desafíos técnicos
La misión Artemis II no solo representó un paso clave hacia el regreso a la Luna, sino que también logró hitos significativos, como la mayor distancia recorrida por humanos desde la Tierra y el sobrevuelo de la cara oculta del satélite natural.
En ese marco, la astronauta Christina Koch expresó el entusiasmo del equipo tras el regreso. “Nos sentimos aún más entusiasmados y listos para asumir estos desafíos”, sostuvo, en relación con los próximos objetivos del programa espacial.
Por su parte, el astronauta canadiense Jeremy Hansen señaló que las futuras misiones implicarán mayores riesgos. “Todos deberán asumir riesgos adicionales para lograr esto y confiar en que cualquier problema futuro se podrá resolver en tiempo real”, afirmó. Además, agregó: “Las cosas pueden complicarse bastante y ponerse muy difíciles, muy rápidamente”.
El desafío del reingreso y los próximos pasos
Uno de los aspectos más analizados por la tripulación fue el comportamiento del escudo térmico de la nave Orion durante el reingreso a la atmósfera. Según explicó Wiseman, junto a su compañero Victor Glover detectaron una leve pérdida de material carbonizado.
“Vamos a examinar minuciosamente cada átomo, no solo cada molécula, sino probablemente cada átomo de este escudo térmico”, adelantó el comandante, en referencia a los estudios técnicos que realizará la NASA en los próximos meses.
Mientras tanto, los astronautas continúan sometiéndose a evaluaciones médicas para analizar los efectos del viaje en el organismo. En paralelo, la agencia espacial ya trabaja en Artemis III, la próxima misión que buscará profundizar los avances logrados.
De cara al futuro, la mirada está puesta en Artemis IV, prevista para 2028, cuando se espera que dos astronautas vuelvan a pisar la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17, marcando un nuevo capítulo en la exploración espacial.