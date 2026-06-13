Para ayudar a los animales: se realizó el festival “Los Fieles” en Sala Mayo con desfile de mascotas y feria

El festival solidario “Los Fieles” se realizó con gran éxito en la Sala Mayo, donde un amplio marco de público disfrutó de un evento que combinó desfile de mascotas, feria de emprendedores, gastronomía y shows en vivo, con un fuerte mensaje de concientización sobre el cuidado animal.

Durante la jornada, uno de los momentos más destacados fue el desfile de mascotas con pasarela y alfombra roja, donde participaron 32 animales, que reunió a decenas de participantes y despertó el entusiasmo del público.

También hubo espacio para conocer a otros protagonistas del evento: “Él es Vito y es de María Grande, Entre Ríos. Vinimos acá a compartir con Los Fieles”.

El espíritu comunitario también se reflejó en la participación de feriantes: “Él se llama Toby y estuvo toda la todo el día acá con el puesto, se portó bien, estuvo vendiendo y acá por la causa de los perritos”, destacó su dueña.

Un evento solidario con mensaje de concientización

La iniciativa fue impulsada por la unión de dos proyectos dedicados a la causa animal. “Este es el encuentro de Los Fieles, es la unión de Rock My Dogs y No Somos Invisibles. Hicimos esta marca para crear eventos solidarios a beneficio de la causa animal”, explicaron las organizadoras.

En ese sentido, remarcaron el objetivo de generar conciencia: “Que convoquen a toda la comunidad, a la familia, a los emprendedores, a los músicos para vivir un momento juntos y concientizar, para terminar con el maltrato animal y la sobrepoblación”.

Además, hicieron hincapié en una de las principales problemáticas: “El mensaje de la castración es lo único que resuelve el problema que enfrentamos día a día”.

Una convocatoria que superó expectativas

El evento reunió a más de 200 personas durante el desfile y mantuvo una alta concurrencia durante toda la jornada. “Es un éxito en el paseo gastronómico, está lleno de gente, hay artistas cantando en vivo”, señalaron.

Si bien aún no hay fecha confirmada para una nueva edición, desde la organización adelantaron que buscarán repetir la experiencia: “Esperamos armar una pronto, pero hay que volver a organizar porque esto nos llevó mucho trabajo”.

Quienes deseen colaborar o sumarse a futuras iniciativas pueden contactarse a través de redes sociales: “Rock My Dog, No Somos Invisibles o Los Fieles, en cualquiera nos van a encontrar”.

El festival cerró con música en vivo y un fuerte acompañamiento del público, dejando en claro que la combinación de solidaridad, comunidad y amor por los animales sigue creciendo en la región.