Rescatistas realizarán un evento para solventar gastos: "Paraná ama los animales y es muy solidaria"

Las rescatistas organizan el evento "Los Fieles" este sábado en Paraná

Agustina, Camila y Gabriela son organizadoras del evento Los Fieles en Paraná, una iniciativa que combina música en vivo y el rescate y cuidado de animales en situación de abandono. La cita será este sábado desde las 20 horas en Barcito, en Güemes 1312, con la participación de bandas locales y un tributo destacado.

La iniciativa surge del trabajo conjunto de rescatistas independientes, Rock My Dogs y No somos invisibles, que decidieron unificar esfuerzos bajo una nueva identidad.

El objetivo principal es separar la actividad diaria de rescate de la organización de eventos solidarios. “Decidimos sacar la marca Los Fieles para los eventos y encuentros que vamos a hacer a beneficio”, detallaron.

Acerca de Los Fieles

Este sábado el evento contará con dos bandas: una apertura a cargo de Sin Querer Queriendo y el cierre con un tributo a AC/DC interpretado por Big Gun, grupo proveniente de Buenos Aires. “Les comenté a los músicos sobre el evento solidario y les encantó”, señaló una de las organizadoras y valoró que la banda tocará sin cobrarles.

Las entradas anticipadas cuestan $12.000 y pueden adquirirse en el Instagram @rec.rabbitproducciones , e incluyen la participación en sorteos durante la noche. Además, lo recaudado será destinado a las dos organizaciones rescatistas.

Las organizadoras destacaron la voluntad de sponsors que apoyan el evento.

La tarea de rescate, castración y voluntariado

“Somos un grupo de voluntarias, la idea es atacar la problemática de la sobrepoblación. La única solución es castrando”, explicó Camila. “El día de los operativos buscamos voluntarias, buscamos los perros en los distintos barrios, los castramos y los devolvemos”, señalaron.

La situación actual es alarmante. “Hay una estadística muy alta, de 10 animales que nacen, nueve mueren sin familia”, afirmó. “Todo ese sufrimiento se previene con castración. No hay hogares para todos”, señaló.

Además, las rescatistas se refirieron a la modalidad de tránsito de los animales. Se trata de “una persona que tiene un espacio en la casa y puede recuperar ese animal hasta conseguir el hogar definitivo”. En esta línea, comentaron que muchos estudiantes de otras localidades deciden ser hogar de tránsito, ya que no pueden cuidar constantemente al animal.

“Paraná tiene mucho amor hacia los animales y es solidaria. Un montón de agrupaciones de rescatistas terminamos tarde ya que vamos a la veterinaria, al tránsito, a la casa del recién adoptado. El dinero para saldar deudas de vacunas y veterinaria no alcanza”, sostuvo Gabriela.

Los desafíos de las rescatistas

Las voluntarias comentaron que “no dan abasto” ya que la situación de la adopción “está complicada”. “Hay que evaluar a cada adoptante para que el animal vaya a un hogar acorde, donde lo cuiden y lo vacunen”, resaltaron.

Cómo ayudar

Las organizadoras remarcan que la ayuda puede darse de múltiples formas, pero hoy el foco está puesto en el evento. “Lo que más necesitamos es que la gente

concurra”, indicaron.

Los fondos recaudados se destinan principalmente a cubrir deudas veterinarias, alimentos y traslados. “Entre las rescatistas Rock My Dogs y No somos invisibles en este momento tenemos 2 millones de pesos de deuda en veterinaria”, señalaron.

Además, invitan a la comunidad a involucrarse más allá del evento. “Necesitamos que nos sigan en las redes para ayudar con la difusión de cada caso que tenemos”, explicaron.