Docente entrerriana ganó $9,2 millones en el programa de Darío Barassi

Una maestra de Concordia se consagró en “Ahora Caigo”, el programa de Darío Barassi y obtuvo el premio mayor. Participó mientras acompañaba a su hija futbolista en Buenos Aires.
Una docente entrerriana ganó $9,2 millones en el programa televisivo “Ahora Caigo”, emitido por Canal 13 y conducido por Darío Barassi. Se trata de Flavia Daiana Aguirre, quien se convirtió en una de las participantes destacadas del ciclo tras quedarse con el premio mayor del concurso.
La mujer se desempeña como maestra de nivel inicial en la Unidad Educativa N° 3 “Primeros Pasos” de la ciudad de Concordia y decidió anotarse en el programa mientras permanecía en Buenos Aires por cuestiones familiares.
Aguirre viaja periódicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acompañar a su hija Allyson, de 11 años, quien entrena en las divisiones inferiores femeninas de Club Atlético River Plate. La docente es madre de seis hijos de 18, 16, 14, 13, 11 y 9; y explicó que gran parte de sus esfuerzos estuvieron destinados a sostener el desarrollo deportivo de la pequeña futbolista.
El objetivo de ayudar a su hija
Durante el programa, la concordiense relató que el dinero representaba una ayuda importante para afrontar los gastos de estadía y traslados vinculados a la actividad deportiva de su hija. “La plata me vendría muy bien”, expresó frente a las cámaras durante una de las instancias del juego.
Flavia Aguirre ingresó inicialmente como una de las diez concursantes del día y logró avanzar hasta derrotar al líder del programa, ocupando luego el lugar central de la competencia.
Con el correr de las preguntas, la docente consiguió superar cada etapa y finalmente alcanzó el premio máximo de $9,2 millones, transformándose en una de las pocas participantes del ciclo en quedarse con el pozo mayor.
Repercusión por la historia familiar
La historia de la docente entrerriana generó repercusión por el esfuerzo familiar detrás del sueño deportivo de su hija. Mientras Allyson realizaba entrenamientos en Buenos Aires, el resto de los hijos permanecía en Concordia.
El momento de la consagración fue celebrado tanto por el conductor como por el público presente en el estudio, en una emisión que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por la emoción de la participante entrerriana.