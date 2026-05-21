Heladas: qué provincias tendrán las mañanas más frías esta semana

Un potente anticiclón provocará heladas y mañanas muy frías en gran parte de Argentina durante el resto de la semana. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 7 y 9 grados por debajo de los valores normales, afectando especialmente al noreste de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santiago del Estero.

El sistema de alta presión favorecerá cielos mayormente despejados y estabilidad atmosférica, condiciones que intensificarán las heladas nocturnas, sobre todo en áreas rurales y valles cordilleranos donde el aire frío tiende a acumularse durante la madrugada.

En la Patagonia, las mañanas serán estables y con poco viento, mientras que el extremo sur presentará temperaturas levemente superiores a las habituales, aunque con bancos de niebla aislados en valles y mesetas.

Jueves y viernes, los días más fríos de la semana

El jueves se prevé como la jornada más fría para varias provincias del norte y centro del país. Además de las provincias ya mencionadas, se esperan heladas significativas en el este de Salta, el sudoeste de Mendoza y las zonas cordilleranas de Neuquén, especialmente en valles y áreas rurales.

El viernes, el dominio del anticiclón continuará, con heladas matinales en áreas rurales y alejadas de los grandes centros urbanos. Durante la tarde, las temperaturas lograrán un leve repunte gracias a la escasa nubosidad y el sol, aunque se mantendrán por debajo de lo habitual.

Foto: Meteored.

El noroeste argentino registrará mayor humedad, lo que favorecerá la formación de nieblas, neblinas y lloviznas aisladas, mientras que el resto de las provincias afectadas mantendrá cielos despejados y frío intenso.

Ascenso gradual de temperaturas hacia el fin de semana

Hacia el sábado, el centro del anticiclón se desplazará hacia el este de Buenos Aires y la desembocadura del Río de la Plata, provocando rotación de vientos al sector norte. Esto permitirá un paulatino ascenso de las temperaturas mínimas sobre el centro y norte del país.

El domingo consolidará el cambio, con temperaturas en aumento y el final de las heladas más intensas en Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Misiones. Sin embargo, el extremo sur de la Patagonia podría experimentar nevadas en sectores cordilleranos de Santa Cruz debido al ingreso de una vaguada desde el sur, publicó Meteored.

En resumen, esta semana se espera una marcada ola de heladas en gran parte del país, con mañanas muy frías y temperaturas mínimas inusualmente bajas en varias provincias, mientras que hacia el fin de semana comenzará un lento ascenso térmico en la mayor parte del territorio.