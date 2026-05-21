“La hice para mi gente”: entrerriano creó una app para cambiar figuritas del Mundial gratis

El furor por las figuritas del mundial sumó en Entre Ríos una propuesta tecnológica impulsada por un desarrollador de Santa Elena que decidió crear una aplicación web gratuita para facilitar el intercambio entre coleccionistas. La iniciativa surgió a partir de los clásicos grupos de WhatsApp y las dificultades que muchas familias encuentran para completar el álbum del Mundial 2026.

El creador de la herramienta es Héctor Rodríguez, técnico programador y desarrollador web, quien presentó una plataforma pensada inicialmente para usuarios de Santa Elena, aunque rápidamente comenzó a recibir consultas desde otras localidades entrerrianas y diferentes puntos del país.

“La hice para mi gente”, resumió Rodríguez durante una entrevista con Elonce, al explicar cómo nació el proyecto que actualmente funciona bajo la dirección figuritas.redentrerios.com.

Cómo nació la idea y de qué se trata

La aplicación permite a los usuarios registrarse de manera gratuita y cargar las figuritas del mundial que tienen repetidas o aquellas que necesitan para completar el álbum. El sistema incorpora filtros por localidad para facilitar el contacto entre personas cercanas.

“Pueden intercambiar en forma gratuita y contactarse entre quienes tienen las figuritas que les están faltando”, explicó Rodríguez al describir el funcionamiento de la plataforma.

Aplicación de figuritas del Mundial 2026.

El desarrollador aclaró que la herramienta trabaja exclusivamente con figuritas físicas y no con la versión digital del álbum. Además, indicó que los usuarios deben validar ciertos datos personales para brindar mayor seguridad dentro del sistema.

Seguridad, filtros y expansión a otras ciudades

“Se hace con número de documento, WhatsApp y localidad justamente para validarse entre las personas y evitar algún tipo de engaño”, detalló Rodríguez sobre el registro de usuarios.

Según contó, la idea surgió después de escuchar conversaciones sobre el alto costo de los paquetes y las dificultades para conseguir algunas estampas. “Muchas veces tienen figuritas repetidas y salen a comprar más paquetes cuando intercambiando se pueden ahorrar volver a comprar”, señaló.

Aunque inicialmente el proyecto estaba orientado a Santa Elena, el creador aseguró que la repercusión superó ampliamente lo esperado. En pocos días comenzaron a registrarse usuarios de Paraná, Córdoba y distintas localidades turísticas del Valle de Calamuchita.

“No lo hice para ganar dinero”

Rodríguez explicó que el sistema permite buscar personas según la ciudad donde viven. “Si alguien de Paraná necesita una figurita, puede filtrar y ver quién la tiene en Paraná”, comentó durante la entrevista.

El desarrollador también destacó que el uso de la plataforma es completamente gratuito y aseguró que no fue creada con fines comerciales. “No lo hice con intenciones de ganar dinero. Una vez que termine el Mundial voy a esperar un tiempo y la voy a bajar”, sostuvo.

Además, remarcó que la herramienta busca convertirse en una ayuda para las familias en medio del fuerte aumento de precios de las figuritas del mundial. “Son caras las figuritas”, expresó al mencionar que cada paquete ronda actualmente entre los 2.000 y 2.500 pesos.