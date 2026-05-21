“Estamos cansados”: el dueño de una pollería de Paraná denunció el cuarto robo en seis meses

Una pollería ubicada sobre Avenida Laurencena, en Paraná, volvió a ser blanco de un robo durante la madrugada de este jueves. El delincuente rompió parte de la vidriera del local y, sin ingresar al comercio, utilizó un palo para alcanzar distintos productos alimenticios que se encontraban dentro de una heladera exhibidora.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Policía. El comercio afectado pertenece a la firma Pollo 27 y, según indicó su dueño, se trata del cuarto hecho de inseguridad sufrido en apenas seis meses desde la apertura del local.

En diálogo con Elonce, Aníbal Demarchi expresó su cansancio por la reiteración de los ataques contra el negocio. “Estamos cansados de que nos vuelva a pasar. Nos rompieron nuevamente la misma vidriera”, señaló.

Rompieron los vidrios y dañaron la reja

El propietario explicó que, después de los primeros robos, realizaron distintas inversiones para reforzar la seguridad del local. Entre las medidas tomadas, colocaron vidrios blindados, láminas de protección y rejas internas.

“Todo el negocio está enrejado y así todo se las ingeniaron para romper de vuelta los vidrios y forzar la reja con un caño”, relató Demarchi.

Robo en pollería de Paraná.

Según indicó, el delincuente logró abrir un pequeño espacio y desde allí utilizó un palo para alcanzar mercadería almacenada cerca de la ventana.

Los elementos que se llevaron

De acuerdo al comerciante, se llevaron productos alimenticios como rebozados y hamburguesas. Sin embargo, sostuvo que el mayor perjuicio económico está relacionado con los daños ocasionados en la estructura del negocio.

“El vidrio solo, uno solo blindado, salía cerca de 150 mil pesos. Ahora rompieron cuatro vidrios, más la mano de obra y la reja que tenemos que volver a arreglar”, detalló.

Demarchi estimó que los costos para reparar nuevamente el frente del local superarían el millón de pesos.

“El daño ya está hecho”, lamentó el dueño

El comerciante contó además que otros locales de la firma también sufrieron intentos de robo en reiteradas oportunidades, especialmente la sucursal ubicada sobre avenida Almafuerte.

“La policía activa rápido, pero el daño ya está hecho. Trabajan con mucha impunidad”, manifestó el propietario de la pollería, quien también pidió colaboración a vecinos para alertar ante situaciones sospechosas.

Según explicó, el sospechoso habría quedado registrado en las cámaras de seguridad y ya habría sido identificado anteriormente por hechos similares. “La persona entra y sale”, expresó Demarchi al referirse a la situación judicial del acusado.

Pese a los reiterados robos, el comerciante aseguró que continuarán apostando al crecimiento del emprendimiento en Paraná. “Vamos a seguir creciendo y abriendo sucursales porque es lo que nos interesa”, concluyó en diálogo con Elonce.