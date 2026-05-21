Le robaron a un comerciante en La Paz, huyeron en auto y terminaron interceptados en Ruta 12

Un violento episodio ocurrido en La Paz derivó en un operativo policial sobre la Ruta Nacional 12, donde efectivos interceptaron un vehículo vinculado a un robo denunciado por un comerciante de la ciudad. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego, cartuchos, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo con la información brindada por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, el hecho tuvo lugar en un local comercial ubicado sobre calle España. Allí, dos hombres de 27 y 35 años, domiciliados en la provincia de Buenos Aires, habrían ingresado al negocio y amenazado al propietario con un revólver para concretar el robo.

Según la denuncia radicada por el damnificado, los sospechosos sustrajeron dinero en efectivo y pertenencias personales antes de darse a la fuga en un automóvil particular. La situación motivó un rápido despliegue policial y la activación de un operativo cerrojo en distintos puntos de la provincia.

Interceptaron el vehículo sobre la Ruta 12

Tras tomar conocimiento del hecho ocurrido en La Paz, las autoridades dieron aviso a los puestos camineros entrerrianos para localizar el rodado señalado en la investigación. Como resultado de ese trabajo coordinado, personal del Puesto Caminero Rosario del Tala interceptó un Toyota Corolla sobre el kilómetro 307 de la Ruta Nacional 12.

Por disposición de la Fiscalía interviniente y mediante una orden emitida por el Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala, los efectivos realizaron la requisa del vehículo. En el interior del automóvil hallaron un revólver calibre .38 marca Taurus, tres cartuchos del mismo calibre, un reloj pulsera y dinero en efectivo.

Además, se informó que fueron secuestrados $10.890 en billetes de distintas denominaciones. El vehículo quedó retenido y bajo resguardo policial mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Continúa la investigación judicial

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de La Paz junto con efectivos de la Dirección de Seguridad Vial del Puesto Caminero Rosario del Tala.

La causa quedó caratulada como robo y amenazas calificadas, bajo las directivas de la magistratura interviniente. Hasta el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre la situación procesal de los sospechosos ni sobre el avance de la investigación.

El operativo permitió recuperar parte de los elementos vinculados al hecho denunciado en La Paz y avanzar con medidas judiciales sobre los ocupantes del automóvil interceptado en la ruta.