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En una opaca actuación, River igualó con Bragantino y quedó a un paso de octavos de la Sudamericana

Lautaro Pereyra consiguió un empate agónico para River, en el 1-1 frente a Bragantino en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

20 de Mayo de 2026
River empató de local.
River empató de local. Foto: NA.

Lautaro Pereyra consiguió un empate agónico para River, en el 1-1 frente a Bragantino en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

River empató agónicamente 1-1 con Red Bull Bragantino, en condición de local, en el marco de la quinta fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana, del cual se aseguró el primer lugar.

 

#RIVER LO EMPATÓ EN EL FINAL y LOGRÓ LA CLASIFICACIÓN | River Plate 1-1 RB Bragantino | Resumen

 

En el estadio Monumental, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el ´Millonario´, como informó la Agencia Noticias Argentinas.

 

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se quedó con el primer lugar del Grupo H con 11 puntos y cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

 

¿Cómo sigue la agenda de River?

 

En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia al Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming.

 

El Red Bull Bragantino cerrará su participación en esta fase de grupos el próximo miércoles a las 21.30 cuando reciba a Carabobo, con el cual disputará el segundo lugar de este Grupo H. En lo pronto, el equipo de Mancini enfrentará a Vasco da Gama, el domingo desde las 20.30 en el estadio Sao Januario, por la fecha 17 del Brasileirao.

Temas:

River Bragantino Copa Sudamericana
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