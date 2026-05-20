River no reacciona y pierde 1-0 con Bragantino por la Copa Sudamericana

River sigue sin igualar el encuentro y Bragantino resiste el 1-0 en el estadio Monumental, dejándolo sin chances de avanzar a octavos.
River Plate cae 1-0 ante Bragantino en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. La gran diferencia de esta etapa fue la eficacia porque Alix Vinicius De Souza marcó el gol en el único remate registrado a los arcos.
El Millonario resguardó a varios titulares porque tiene la cabeza puesta en la definición del Torneo Apertura contra Belgrano en Córdoba y Juanfer Quintero se sintió muy solo en la generación de fútbol. Aún así, Maximiliano Salas estuvo cerca de convertir el empate, pero su testazo en el área chica se marchó al lado de un palo.
A falta de 45 minutos para el final, el equipo del Chacho Coudet sigue dependiendo de si mismo para asegurar el primer lugar de la zona. Si no lo hace esta noche, tendrá una nueva chance el próximo miércoles ante Blooming como local.
Seguí las incidencias del partido:
55 minutos: Kevin Castaño, segundo amonestado de River Plate
El volante central cometió una infracción en mitad de cancha y se llevó la cartulina amarilla. Se suma a Ulises Giménez, mientras que Juninho Capixaba está apercibido en el club brasileño.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Dos cambios en River: Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza y Santiago Lencina por Ian Subiabre.
Un cambio en Bragantino: Rodriguinho por Lucas Barbosa.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
37 MINUTOS: ¡SALAS ACARICIÓ EL EMPATE!
Facundo González lanzó un centro desde el lado izquierdo de la cancha que finalizó en un testazo desviado del ex Racing en el área chica.
34 MINUTOS: ¡GOL DE BRAGANTINO!
Alix Vinicius De Souza aprovechó un centro de Isidro Pitta para estampar el 1-0 con un cabezazo en el área chica.
¡GOL DE BRAGANTINO EN EL MONUMENTAL!
Centro de Pitta para que Vinicius empuje de cabeza. El equipo brasileño le gana 1-0 a River en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/i9xqn0LsFm— DSPORTS (@DSports) May 21, 2026
29 minutos: Subiabre estuvo cerca del primer gol
El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.
18 minutos: todavía no se armó el partido
River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.
8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha
El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!