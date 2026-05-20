Fuerte choque entre auto y moto en Avenida Churruarín: joven motociclista fue hospitalizado de urgencia

Choque. Un accidente de tránsito se registró en la ciudad de Paraná, en Avenida Churruarín a metros de su intersección con calle Río Negro, donde una moto de 125 cc terminó impactando contra un auto Renault Kwid blanco, en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho dejó como resultado a un joven motociclista lesionado que fue derivado de urgencia al Hospital San Martín.

Según el reporte en el lugar, la motocicleta —una Motomel X3M— circulaba en sentido este-oeste cuando el auto habría realizado un giro indebido, presuntamente en U, lo que derivó en el fuerte impacto. El conductor del rodado menor fue asistido por personal médico y trasladado consciente, aunque con lesiones.

El siniestro generó un importante operativo en la zona, con el corte total del tránsito sobre calle Churruarín. Trabajó personal de la Comisaría Cuarta y se aguardó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión la mecánica del hecho.

Fuerte impacto y daños materiales en el lugar

En el lugar del hecho se observaron severos daños en la motocicleta, especialmente en la rueda delantera, que quedó completamente destruida, además de plásticos desprendidos y pérdida de combustible sobre la calzada. También se hallaron elementos personales del conductor, como el casco y otros objetos que llevaba consigo al momento del choque.

El estado de la escena reflejaba la violencia del impacto, con restos del vehículo menor esparcidos sobre la cinta asfáltica. Personal policial trabajó para asegurar la zona y evitar nuevos incidentes mientras se realizaban las tareas de relevamiento.

Testimonio policial y primeras hipótesis del siniestro

En el lugar del hecho, el jefe de la Comisaría Cuarta, Lucas Acosta, brindó a Elonce detalles sobre lo ocurrido. “El conductor del automóvil giró en U y justo venía pasando la moto, que impactó en el lateral izquierdo. El motociclista estaba muy golpeado y fue llevado de urgencia al Hospital San Martín”, explicó.

El funcionario también indicó que el joven involucrado tiene entre 25 y 30 años y que circulaba solo al momento del accidente.

Fuerte choque entre una moto y un auto en calle Churruarín

Con la llegada de Policía Científica, se iniciaron las tareas de accidentología vial para reconstruir la dinámica del hecho, aunque las primeras versiones apuntan a una maniobra indebida del automóvil como factor determinante.